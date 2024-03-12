https://ria.ru/20240312/dron-1932417420.html
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике - РИА Новости, 12.03.2024
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике
В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:37
2024-03-12T08:37
2024-03-12T08:44
специальная военная операция на украине
ленинградская область
кириши
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вооруженные силы рф
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."В 6.49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал Дрозденко.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике
Дрозденко: около Киришей ПВО уничтожила беспилотный аппарат самолетного типа