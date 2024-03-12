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Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 12.03.2024 (обновлено: 08:44 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/dron-1932417420.html
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике - РИА Новости, 12.03.2024
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике
В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:37
2024-03-12T08:44
специальная военная операция на украине
ленинградская область
кириши
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."В 6.49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал Дрозденко.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
ленинградская область
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ленинградская область, кириши, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Кириши, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Дрозденко
Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике

Дрозденко: около Киришей ПВО уничтожила беспилотный аппарат самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"В 6.49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал Дрозденко.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьКиришиБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр Дрозденко
 
 
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