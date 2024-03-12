https://ria.ru/20240312/dron-1932417420.html

Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике

Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике - РИА Новости, 12.03.2024

Дрозденко сообщил о сбитом в Ленинградской области беспилотнике

В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:37

2024-03-12T08:37

2024-03-12T08:44

специальная военная операция на украине

ленинградская область

кириши

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В районе города Кириши в Ленинградской области средствами ПВО был сбит беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."В 6.49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал Дрозденко.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

ленинградская область

кириши

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, кириши, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр дрозденко