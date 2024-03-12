В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно
Павличенко заявил, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать назад
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно, так как там лучшие условия для жизни и самореализации, сообщил в понедельник исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
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"Дети, которые вернулись (из России – ред.) на Украину стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми", — сказал Павличенко в эфире телеканала "Киев 24".
Он признал это серьезной проблемой для Украины, "ведь вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине".
"Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества", — заявил эксперт.
Встретились с близкими
В середине февраля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска уже встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родственникам в ближайшее время.
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"Это самая большая группа детей за время нашей деятельности по воссоединению семей, которую ведем по поручению президента России", — отметила она в своем Telegram-канале.
Всего число детей, воссоединившихся с семьями на Украине, вырастет до 59, кроме того, пять детей воссоединили с тремя семьями в России, уточнила Львова-Белова.
Ордер МУС
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, в марте прошлого года выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, Аканэ была одной из судей, вынесших незаконные решения об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.