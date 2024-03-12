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В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно - РИА Новости, 12.03.2024
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01:40 12.03.2024 (обновлено: 07:39 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/deti-1932399212.html
В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно
В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно - РИА Новости, 12.03.2024
В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно
Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно, так как там лучшие условия для жизни и самореализации, сообщил в понедельник исполнительный... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:40
2024-03-12T07:39
в мире
россия
украина
мария львова-белова
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно, так как там лучшие условия для жизни и самореализации, сообщил в понедельник исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.&quot;Дети, которые вернулись (из России – ред.) на Украину стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми&quot;, — сказал Павличенко в эфире телеканала &quot;Киев 24&quot;.Он признал это серьезной проблемой для Украины, "ведь вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине"."Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества", — заявил эксперт.Встретились с близкимиВ середине февраля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска уже встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родственникам в ближайшее время.&quot;Это самая большая группа детей за время нашей деятельности по воссоединению семей, которую ведем по поручению президента России&quot;, — отметила она в своем Telegram-канале.Всего число детей, воссоединившихся с семьями на Украине, вырастет до 59, кроме того, пять детей воссоединили с тремя семьями в России, уточнила Львова-Белова.Ордер МУСДосудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, в марте прошлого года выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, Аканэ была одной из судей, вынесших незаконные решения об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20240305/evakuatsiya-1931132936.html
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в мире, россия, украина, мария львова-белова, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд
В мире, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно

Павличенко заявил, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать назад

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРебенок в машине на выезде из Мариуполя
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Ребенок в машине на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно, так как там лучшие условия для жизни и самореализации, сообщил в понедельник исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
«

"Дети, которые вернулись (из России – ред.) на Украину стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми", — сказал Павличенко в эфире телеканала "Киев 24".

Он признал это серьезной проблемой для Украины, "ведь вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине".
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"Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества", — заявил эксперт.

Встретились с близкими

В середине февраля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска уже встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родственникам в ближайшее время.
«

"Это самая большая группа детей за время нашей деятельности по воссоединению семей, которую ведем по поручению президента России", — отметила она в своем Telegram-канале.

Всего число детей, воссоединившихся с семьями на Украине, вырастет до 59, кроме того, пять детей воссоединили с тремя семьями в России, уточнила Львова-Белова.
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Ордер МУС

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, в марте прошлого года выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ. По данным Следственного комитета, Аканэ была одной из судей, вынесших незаконные решения об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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10 марта, 01:04
 
В миреРоссияУкраинаМария Львова-БеловаВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный уголовный суд
 
 
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