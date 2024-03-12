https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932407585.html

Над Воронежем сбили беспилотник

Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024

Над Воронежем сбили беспилотник

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, по предварительным данным, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T05:15

2024-03-12T05:15

2024-03-12T05:15

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

орел

белгородский район

александр гусев (губернатор)

сергей собянин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, по предварительным данным, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал Гусев в Telegram-канале.Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

воронеж

орел

белгородский район

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воронеж, происшествия, орел, белгородский район, александр гусев (губернатор), сергей собянин