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Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932407585.html
Над Воронежем сбили беспилотник
Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
Над Воронежем сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, по предварительным данным, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:15
2024-03-12T05:15
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
орел
белгородский район
александр гусев (губернатор)
сергей собянин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, по предварительным данным, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал Гусев в Telegram-канале.Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.
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воронеж, происшествия, орел, белгородский район, александр гусев (губернатор), сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Орел, Белгородский район, Александр Гусев (губернатор), Сергей Собянин
Над Воронежем сбили беспилотник

Губернатор Гусев: ПВО уничтожила над Воронежем БПЛА ВСУ

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, по предварительным данным, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал Гусев в Telegram-канале.
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Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияОрелБелгородский районАлександр Гусев (губернатор)Сергей Собянин
 
 
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