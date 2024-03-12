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Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма - РИА Новости, 12.03.2024
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09:43 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/belgorod-1932425255.html
Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма
Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма - РИА Новости, 12.03.2024
Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма
Столбы дыма в Белгороде связаны с погодными условиями и работой котельных, сообщила в Telegram-канале городская администрация. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:43
2024-03-12T09:43
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Столбы дыма в Белгороде связаны с погодными условиями и работой котельных, сообщила в Telegram-канале городская администрация. Ранним утром во вторник мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Позже губернатор заявил, что ракетная опасность объявлена на всей территории области. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". "Все места, вызывающие опасения, были проверены специалистами управления ГОЧС, возгорания не обнаружены, дым из труб котельных. Не подтвердилось возгорание на ул. Магистральной, дымка в этом районе появилась из-за погодных условий", - написала мэрия в ответ на сообщения жителей о столбах дыма в разных частях города.
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происшествия, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородский район
Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма

Мэрия объяснила столбы дыма в Белгороде погодными условиями и работой котельных

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Столбы дыма в Белгороде связаны с погодными условиями и работой котельных, сообщила в Telegram-канале городская администрация.
Ранним утром во вторник мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Позже губернатор заявил, что ракетная опасность объявлена на всей территории области. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У".
"Все места, вызывающие опасения, были проверены специалистами управления ГОЧС, возгорания не обнаружены, дым из труб котельных. Не подтвердилось возгорание на ул. Магистральной, дымка в этом районе появилась из-за погодных условий", - написала мэрия в ответ на сообщения жителей о столбах дыма в разных частях города.
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