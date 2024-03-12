https://ria.ru/20240312/belgorod-1932425255.html

Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма

Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма - РИА Новости, 12.03.2024

Власти объяснили жителям Белгорода появление столбов дыма

Столбы дыма в Белгороде связаны с погодными условиями и работой котельных, сообщила в Telegram-канале городская администрация. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:43

2024-03-12T09:43

2024-03-12T09:43

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Столбы дыма в Белгороде связаны с погодными условиями и работой котельных, сообщила в Telegram-канале городская администрация. Ранним утром во вторник мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Позже губернатор заявил, что ракетная опасность объявлена на всей территории области. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". "Все места, вызывающие опасения, были проверены специалистами управления ГОЧС, возгорания не обнаружены, дым из труб котельных. Не подтвердилось возгорание на ул. Магистральной, дымка в этом районе появилась из-за погодных условий", - написала мэрия в ответ на сообщения жителей о столбах дыма в разных частях города.

https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932402494.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородский район