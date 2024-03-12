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Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 12.03.2024 (обновлено: 07:28 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/belgorodskaya_oblast-1932412801.html
Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:22
2024-03-12T07:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородкой области средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь беспилотников."На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении главы региона.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность

На территории всей Белгородской области звучит сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородкой области средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь беспилотников.
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"На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении главы региона.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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