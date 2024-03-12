https://ria.ru/20240312/belgorodskaya_oblast-1932412801.html

Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024

Во всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:22

2024-03-12T07:22

2024-03-12T07:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородкой области средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь беспилотников."На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении главы региона.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков