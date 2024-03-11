https://ria.ru/20240311/yavka-1932293882.html

СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России

СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России - РИА Новости, 11.03.2024

СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России

По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:03

2024-03-11T14:03

2024-03-11T14:12

выборы президента россии — 2024

россия

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ, сообщили в пресс-бюро СВР."По поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, администрация Дж. Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ", - говорится в сообщении.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире