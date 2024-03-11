https://ria.ru/20240311/yavka-1932293882.html
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России - РИА Новости, 11.03.2024
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России
По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:03
2024-03-11T14:03
2024-03-11T14:12
выборы президента россии — 2024
россия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932287910_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_6db6a499f0d69689c7fa9af7933be498.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ, сообщили в пресс-бюро СВР."По поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, администрация Дж. Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ", - говорится в сообщении.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932287910_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_e790fd54875feb4507db4bf89eea384a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России
СВР: американские НПО будут пытаться снизить явку на выборах президента России