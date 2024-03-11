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СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:03 11.03.2024 (обновлено: 14:12 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/yavka-1932293882.html
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России - РИА Новости, 11.03.2024
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России
По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:03
2024-03-11T14:12
выборы президента россии — 2024
россия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ, сообщили в пресс-бюро СВР."По поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, администрация Дж. Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ", - говорится в сообщении.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР: власти в США стремятся снизить явку на выборах президента России

СВР: американские НПО будут пытаться снизить явку на выборах президента России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к выборам президента РФ в Казани
Подготовка к выборам президента РФ в Казани - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка к выборам президента РФ в Казани . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ, сообщили в пресс-бюро СВР.
"По поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, администрация Дж. Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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