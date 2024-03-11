ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента
ВЦИОМ: явка на президентских выборах может составить 71 процент
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖитель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расчетный показатель явки на президентских выборах 2024 года составит порядка 71%, при этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин на них может набрать 82%, следует из прогноза ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента РФ, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
"Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%. Согласно электоральному расчету, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
Согласно данным исследовательской организации, Николай Харитонов (КПРФ) наберет порядка 6% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5%. Оставшийся 1% испортит бюллетени, следует из исследования ВЦИОМ.
Расчет проводился на основе данных всероссийского телефонного опроса. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.