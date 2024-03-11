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ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:55 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/yavka-1932247670.html
ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента
ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента
Расчетный показатель явки на президентских выборах 2024 года составит порядка 71%, при этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин на них может набрать 82%,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:55
2024-03-11T10:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расчетный показатель явки на президентских выборах 2024 года составит порядка 71%, при этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин на них может набрать 82%, следует из прогноза ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента РФ, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). "Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%. Согласно электоральному расчету, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", - говорится в исследовании ВЦИОМ. Согласно данным исследовательской организации, Николай Харитонов (КПРФ) наберет порядка 6% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5%. Оставшийся 1% испортит бюллетени, следует из исследования ВЦИОМ. Расчет проводился на основе данных всероссийского телефонного опроса. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, вциом, кпрф, лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, ВЦИОМ, КПРФ, ЛДПР
ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента

ВЦИОМ: явка на президентских выборах может составить 71 процент

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖитель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расчетный показатель явки на президентских выборах 2024 года составит порядка 71%, при этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин на них может набрать 82%, следует из прогноза ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента РФ, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
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"Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%. Согласно электоральному расчету, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
Согласно данным исследовательской организации, Николай Харитонов (КПРФ) наберет порядка 6% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5%. Оставшийся 1% испортит бюллетени, следует из исследования ВЦИОМ.
Расчет проводился на основе данных всероссийского телефонного опроса. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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