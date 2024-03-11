https://ria.ru/20240311/yavka-1932247670.html

ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента

ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024

ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента

Расчетный показатель явки на президентских выборах 2024 года составит порядка 71%, при этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин на них может набрать 82%,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:55

2024-03-11T10:55

2024-03-11T10:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расчетный показатель явки на президентских выборах 2024 года составит порядка 71%, при этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин на них может набрать 82%, следует из прогноза ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента РФ, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). "Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%. Согласно электоральному расчету, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", - говорится в исследовании ВЦИОМ. Согласно данным исследовательской организации, Николай Харитонов (КПРФ) наберет порядка 6% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5%. Оставшийся 1% испортит бюллетени, следует из исследования ВЦИОМ. Расчет проводился на основе данных всероссийского телефонного опроса. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, вциом, кпрф, лдпр