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Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия" - РИА Новости, 11.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:50 11.03.2024 (обновлено: 23:14 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vystavka-1932390612.html
Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия"
Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия" - РИА Новости, 11.03.2024
Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия"
Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи посетила международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T22:50
2024-03-11T23:14
выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
выставка-форум "россия"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи посетила международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба мероприятия. "Десятого и одиннадцатого марта международную выставку-форум "Россия" посетила делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи. Около двух тысяч молодых активистов из 147 стран мира приехали на ВДНХ, чтобы вживую увидеть лучшие образцы культурных, промышленных и научных достижений России. Пятнадцатого марта они планируют вновь посетить выставку", — говорится в сообщении. Особым интересом зарубежных гостей пользовалась экспозиция российских регионов. Экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествия" провели для участников ВФМ-2024 экскурсии по выставке. Кроме того, молодые активисты познакомились с историей и достижениями Москвы. "Гости также остались очарованы менталитетом, гостеприимностью и дружелюбием России и тем, как это отражено в экспозициях. Для многих иностранных гостей стало сюрпризом разнообразие представленных на выставке национальных атрибутов", — сообщила пресс-служба выставки-форума "Россия". В ближайшие недели иностранные участники ВФМ-2024 посетят более 30 российских населенных пунктов. Среди них — города-герои и города воинской славы, крупнейшие промышленные, технологические и научно-образовательные центры, их университеты и предприятия. Кроме того, гости побывают и в новых регионах. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), выставка-форум "россия", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Выставка-форум "Россия", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия"

Делегация зарубежных участников ВФМ 10 и 11 марта посетила выставку "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи посетила международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба мероприятия.
"Десятого и одиннадцатого марта международную выставку-форум "Россия" посетила делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи. Около двух тысяч молодых активистов из 147 стран мира приехали на ВДНХ, чтобы вживую увидеть лучшие образцы культурных, промышленных и научных достижений России. Пятнадцатого марта они планируют вновь посетить выставку", — говорится в сообщении.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Особым интересом зарубежных гостей пользовалась экспозиция российских регионов. Экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествия" провели для участников ВФМ-2024 экскурсии по выставке. Кроме того, молодые активисты познакомились с историей и достижениями Москвы.
"Гости также остались очарованы менталитетом, гостеприимностью и дружелюбием России и тем, как это отражено в экспозициях. Для многих иностранных гостей стало сюрпризом разнообразие представленных на выставке национальных атрибутов", — сообщила пресс-служба выставки-форума "Россия".
В ближайшие недели иностранные участники ВФМ-2024 посетят более 30 российских населенных пунктов. Среди них — города-герои и города воинской славы, крупнейшие промышленные, технологические и научно-образовательные центры, их университеты и предприятия. Кроме того, гости побывают и в новых регионах.
Премьера фильма Позывной Пассажир на Международной выставке-форуме Россия. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На выставке "Россия" прошла премьера фильма о событиях в Донбассе
10 марта, 20:31

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь. РИА Новости —генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
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2 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

Участница из КНР на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

 Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.

Артисты выступают на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

Зрители на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 16

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 16

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 16

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 16

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 16

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 16

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 16

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 16

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 16

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
15 из 16

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Выставка-форум "Россия"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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