https://ria.ru/20240311/vystavka-1932390612.html

Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия"

Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия" - РИА Новости, 11.03.2024

Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия"

Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи посетила международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:50

2024-03-11T22:50

2024-03-11T23:14

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

выставка-форум "россия"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи посетила международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба мероприятия. "Десятого и одиннадцатого марта международную выставку-форум "Россия" посетила делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодежи. Около двух тысяч молодых активистов из 147 стран мира приехали на ВДНХ, чтобы вживую увидеть лучшие образцы культурных, промышленных и научных достижений России. Пятнадцатого марта они планируют вновь посетить выставку", — говорится в сообщении. Особым интересом зарубежных гостей пользовалась экспозиция российских регионов. Экскурсоводы программы Росмолодежи "Больше, чем путешествия" провели для участников ВФМ-2024 экскурсии по выставке. Кроме того, молодые активисты познакомились с историей и достижениями Москвы. "Гости также остались очарованы менталитетом, гостеприимностью и дружелюбием России и тем, как это отражено в экспозициях. Для многих иностранных гостей стало сюрпризом разнообразие представленных на выставке национальных атрибутов", — сообщила пресс-служба выставки-форума "Россия". В ближайшие недели иностранные участники ВФМ-2024 посетят более 30 российских населенных пунктов. Среди них — города-герои и города воинской славы, крупнейшие промышленные, технологические и научно-образовательные центры, их университеты и предприятия. Кроме того, гости побывают и в новых регионах. Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240310/premera-1932187179.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), выставка-форум "россия", всемирный фестиваль молодежи — 2024