Около двух тысяч участников фестиваля молодежи посетили выставку "Россия"

Делегация зарубежных участников ВФМ 10 и 11 марта посетила выставку "Россия"
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".
Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.
В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.
Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.
На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.
На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.
Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.
Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.
Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.
Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.
В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.
На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь. РИА Новости —генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.