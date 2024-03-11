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Специальная премиальная выплата для чемпионов будет введена в Ленобласти

Специальная премиальная выплата для чемпионов будет введена в Ленобласти - РИА Новости, 11.03.2024

Специальная премиальная выплата для чемпионов будет введена в Ленобласти

Специальная премиальная выплата для чемпионов российских соревнований будет введена в Ленобласти, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:20

2024-03-11T21:20

2024-03-11T21:20

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

гатчина

олег матыцин

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Специальная премиальная выплата для чемпионов российских соревнований будет введена в Ленобласти, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Для повышения престижа спортивных побед в российских соревнованиях регион введет специальную премиальную выплату для чемпионов. А также – проиндексирует размер выплаты для членов национальных сборных", - написал Дрозденко по итогам визита в регион министра спорта РФ Олега Матыцина. Он добавил, что сейчас в Ленобласти ведется много проектов по развитию спортивной инфраструктуры. "Самые "тяжелые" из них в финансовом отношении обсудили с министром для поддержки со стороны федерального бюджета", - сказал Дрозденко. Матыцин на встрече в Гатчине поделился, что частичную изоляцию и дискриминацию наших спортсменов в международном спорте можно рассматривать как возможность для создания наилучших условий для массового спорта в России и время для повышения статуса и конкуренции на национальных соревнованиях. По словам Матыцина, Ленинградская область показывает положительную динамику, все показатели выполняются: и по обеспеченности инфраструктурой, и по вовлечению в систематические занятия спортом. Очень важно, что фактически все категории населения вовлечены в программу — и профессиональные спортсмены, и люди среднего, пожилого возраста, очень большое внимание уделяется развитию спорта в школах, в вузах.

https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html

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Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, гатчина, олег матыцин, социальные выплаты