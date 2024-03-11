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СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:14 11.03.2024 (обновлено: 14:21 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vybory-1932296611.html
СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России
СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России - РИА Новости, 11.03.2024
СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России
С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы президента, сообщили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:14
2024-03-11T14:21
выборы президента россии — 2024
политика
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы президента, сообщили в пресс-бюро СВР. "С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США
СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России

СВР: оппозиция с подачи США распространяет призывы не ходить на выборы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к выборам президента РФ в Казани
Подготовка к выборам президента РФ в Казани - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Подготовка к выборам президента РФ в Казани . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы президента, сообщили в пресс-бюро СВР.
"С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)США
 
 
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