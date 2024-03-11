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СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России

СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России - РИА Новости, 11.03.2024

СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России

С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы президента, сообщили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:14

2024-03-11T14:14

2024-03-11T14:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы президента, сообщили в пресс-бюро СВР. "С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша