https://ria.ru/20240311/vybory-1932288833.html

В Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство

В Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство - РИА Новости, 11.03.2024

В Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство

Полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:44

2024-03-11T13:44

2024-03-11T13:44

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок, если ВНЖ будет просрочен, последует депортация, сообщил в понедельник руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс в эфире телеканала TV3. "Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться путем создания контрольных пунктов совместно с Госпогранохраной, проверки вида на жительство или виз", - сказал Рукс. По его словам, если в документах российских граждан будут выявлены нарушения правил пребывания в Латвии, "сразу последует начало процедуры депортации". В проверке документов примет участие управление по делам гражданства и миграции. Рукс добавил, что такую же проверку при входе на избирательный участок могут организовать коллеги из Литвы. Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня Эгере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу "латвийской диктатурой". Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках, в посольстве России и его консульском отделе.

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Варвара Скокшина

в мире, латвия, россия, рига, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф