https://ria.ru/20240311/vybory-1932265210.html

На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков

На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков - РИА Новости, 11.03.2024

На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков

Для голосования на выборах президента РФ за рубежом образованы 295 избирательных участков в 144 странах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:05

2024-03-11T12:05

2024-03-11T12:05

выборы президента россии — 2024

политика

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владислав даванков

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выборы президента рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ за рубежом образованы 295 избирательных участков в 144 странах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев. На заседании ЦИК Андреев отметил, что образование избирательных участков за рубежом завершилось 9 марта 2024 года. "За пределами территории РФ образованы 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков на территории города Байконур", - сообщил Андреев, представляя соответствующий проект постановления. Документ был принят членами ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240311/yavka-1932247670.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф