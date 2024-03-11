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На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:05 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/vybory-1932265210.html
На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков
На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков - РИА Новости, 11.03.2024
На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков
Для голосования на выборах президента РФ за рубежом образованы 295 избирательных участков в 144 странах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:05
2024-03-11T12:05
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ за рубежом образованы 295 избирательных участков в 144 странах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев. На заседании ЦИК Андреев отметил, что образование избирательных участков за рубежом завершилось 9 марта 2024 года. "За пределами территории РФ образованы 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков на территории города Байконур", - сообщил Андреев, представляя соответствующий проект постановления. Документ был принят членами ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240311/yavka-1932247670.html
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политика, россия, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков

На выборах президента России за рубежом откроют 295 участков в 144 странах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Символика предстоящих выборов президента РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ за рубежом образованы 295 избирательных участков в 144 странах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.
На заседании ЦИК Андреев отметил, что образование избирательных участков за рубежом завершилось 9 марта 2024 года.
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"За пределами территории РФ образованы 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков на территории города Байконур", - сообщил Андреев, представляя соответствующий проект постановления.
Документ был принят членами ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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