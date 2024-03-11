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Свыше 47 тысяч избирателей подали заявление для голосования за рубежом - РИА Новости, 11.03.2024
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11:47 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/vybory-1932260323.html
Свыше 47 тысяч избирателей подали заявление для голосования за рубежом
Свыше 47 тысяч избирателей подали заявление для голосования за рубежом - РИА Новости, 11.03.2024
Свыше 47 тысяч избирателей подали заявление для голосования за рубежом
Свыше 47 тысяч избирателей через механизм "Мобильный избиратель" подали заявление для голосования на зарубежных участках, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:47
2024-03-11T11:47
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Свыше 47 тысяч избирателей через механизм "Мобильный избиратель" подали заявление для голосования на зарубежных участках, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Для голосования на зарубежных участках подали заявление свыше 47 тысяч людей. Никогда такого не было", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ. Механизм "Мобильный избиратель " позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Свыше 47 тысяч избирателей подали заявление для голосования за рубежом

Памфилова: свыше 47 тысяч избирателей подали заявки для голосования за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Свыше 47 тысяч избирателей через механизм "Мобильный избиратель" подали заявление для голосования на зарубежных участках, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Для голосования на зарубежных участках подали заявление свыше 47 тысяч людей. Никогда такого не было", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Механизм "Мобильный избиратель " позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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