Рейтинг@Mail.ru
Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:11 11.03.2024 (обновлено: 18:23 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vybory-1932224269.html
Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах
Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах - РИА Новости, 11.03.2024
Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:11
2024-03-11T18:23
россия
сергей ряховский
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
политика
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106087/88/1060878857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e62447de269a2a1b990e7f048a2c35c2.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский рассказал РИА Новости, что станет общественным наблюдателем на президентских выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Как член Общественной палаты РФ я принял решение быть общественным наблюдателем на выборах президента РФ. И я считаю, что это нормальная обязанность членов ОП РФ. И у нас очень большое количество людей стало доверенными лицами президента и приостановили свои полномочия членов ОП. Общественные наблюдатели не приостанавливают их, потому что наша задача – убедиться в том, что на том участке, где мы будем, не будет нарушений, не будет казусов, вбросов и так далее. Моя задача – наблюдать за процессом выборов, чтобы у тех людей, которые придут, не было замечаний, нареканий к избирательным участкам, к местным избирательным участкам, где они голосуют, убедиться в этом и поставить свою подпись под актом отсутствия нарушений", - сказал РИА Новости глава РОСХВЕ. На площадке ОП РФ уже были проведены семинары и мастер-классы для общественных наблюдателей за выборами, сообщил епископ, поблагодарив всех, кто организовал и подготовил специалистов-общественников и отметив роль Общественной палаты в выполнении посыла главы государства. "Еще в 2006 году, когда создавалась ОП РФ, Владимир Владимирович Путин отметил: "Ваша задача контролировать власть, которая должна исполнять законы РФ, посыл, указы президента и т.д.". И для меня принципиально важно помочь нашим чиновникам исполнить то, что говорит президент, особенно в своем послании, особенно в указах своих, и доносить до высшего руководства нашей страны боль, чаяния, переживания, запросы нашего народа и всё, что касательно благоустройства жизни. Как член Общественной палаты я буду продолжать работать в этом направлении и исполнять свой гражданский общественный долг", – добавил Ряховский. Он подчеркнул, что мотивирует всех прихожан церквей евангельских христиан выполнить свой гражданский долг. "Я не могу говорить, за кого конкретно голосовать - это личное дело каждого, но я призываю всех прийти на выборы и сделать свой выбор", – сказал агентству глава РОСХВЕ. У российских евангельских христиан, напомнил епископ, всегда была активная гражданская позиция. "По-другому мыслить невозможно, потому что мы исполняем слова Христа, который сказал: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Божие Богу мы блестяще отдаём: богослужения, социальное служение, милосердие, сострадание, любовь к людям. И кесарю отдавая кесарево, мы не только платим налоги, не только работаем на государственных и частных предприятиях, но мы понимаем, что от того, кто будет руководителем государства, каких он придерживается принципов, насколько он духовно нравственен, зависит благополучие и процветание нашей страны", – заключил Ряховский.
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
https://ria.ru/20240310/vybory-1932185919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106087/88/1060878857_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_62c6e88c9a5db02fbaf19148a55e42bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей ряховский, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, политика
Россия, Сергей Ряховский, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Политика, Выборы президента России — 2024
Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах

Глава евангельских христиан в России Ряховский будет наблюдателем на выборах

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Сергей Ряховский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский рассказал РИА Новости, что станет общественным наблюдателем на президентских выборах.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
9 марта, 03:29
"Как член Общественной палаты РФ я принял решение быть общественным наблюдателем на выборах президента РФ. И я считаю, что это нормальная обязанность членов ОП РФ. И у нас очень большое количество людей стало доверенными лицами президента и приостановили свои полномочия членов ОП. Общественные наблюдатели не приостанавливают их, потому что наша задача – убедиться в том, что на том участке, где мы будем, не будет нарушений, не будет казусов, вбросов и так далее. Моя задача – наблюдать за процессом выборов, чтобы у тех людей, которые придут, не было замечаний, нареканий к избирательным участкам, к местным избирательным участкам, где они голосуют, убедиться в этом и поставить свою подпись под актом отсутствия нарушений", - сказал РИА Новости глава РОСХВЕ.
На площадке ОП РФ уже были проведены семинары и мастер-классы для общественных наблюдателей за выборами, сообщил епископ, поблагодарив всех, кто организовал и подготовил специалистов-общественников и отметив роль Общественной палаты в выполнении посыла главы государства.
"Еще в 2006 году, когда создавалась ОП РФ, Владимир Владимирович Путин отметил: "Ваша задача контролировать власть, которая должна исполнять законы РФ, посыл, указы президента и т.д.". И для меня принципиально важно помочь нашим чиновникам исполнить то, что говорит президент, особенно в своем послании, особенно в указах своих, и доносить до высшего руководства нашей страны боль, чаяния, переживания, запросы нашего народа и всё, что касательно благоустройства жизни. Как член Общественной палаты я буду продолжать работать в этом направлении и исполнять свой гражданский общественный долг", – добавил Ряховский.
Он подчеркнул, что мотивирует всех прихожан церквей евангельских христиан выполнить свой гражданский долг.
"Я не могу говорить, за кого конкретно голосовать - это личное дело каждого, но я призываю всех прийти на выборы и сделать свой выбор", – сказал агентству глава РОСХВЕ.
У российских евангельских христиан, напомнил епископ, всегда была активная гражданская позиция.
"По-другому мыслить невозможно, потому что мы исполняем слова Христа, который сказал: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Божие Богу мы блестяще отдаём: богослужения, социальное служение, милосердие, сострадание, любовь к людям. И кесарю отдавая кесарево, мы не только платим налоги, не только работаем на государственных и частных предприятиях, но мы понимаем, что от того, кто будет руководителем государства, каких он придерживается принципов, насколько он духовно нравственен, зависит благополучие и процветание нашей страны", – заключил Ряховский.
Досрочное голосование на выборах президента в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России
Вчера, 20:18
 
Выборы президента России — 2024РоссияСергей РяховскийВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала