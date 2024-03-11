https://ria.ru/20240311/vybory-1932224269.html

Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах

Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах - РИА Новости, 11.03.2024

Глава евангельских христиан в России будет наблюдателем на выборах

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:11

2024-03-11T08:11

2024-03-11T18:23

россия

сергей ряховский

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

политика

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский рассказал РИА Новости, что станет общественным наблюдателем на президентских выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Как член Общественной палаты РФ я принял решение быть общественным наблюдателем на выборах президента РФ. И я считаю, что это нормальная обязанность членов ОП РФ. И у нас очень большое количество людей стало доверенными лицами президента и приостановили свои полномочия членов ОП. Общественные наблюдатели не приостанавливают их, потому что наша задача – убедиться в том, что на том участке, где мы будем, не будет нарушений, не будет казусов, вбросов и так далее. Моя задача – наблюдать за процессом выборов, чтобы у тех людей, которые придут, не было замечаний, нареканий к избирательным участкам, к местным избирательным участкам, где они голосуют, убедиться в этом и поставить свою подпись под актом отсутствия нарушений", - сказал РИА Новости глава РОСХВЕ. На площадке ОП РФ уже были проведены семинары и мастер-классы для общественных наблюдателей за выборами, сообщил епископ, поблагодарив всех, кто организовал и подготовил специалистов-общественников и отметив роль Общественной палаты в выполнении посыла главы государства. "Еще в 2006 году, когда создавалась ОП РФ, Владимир Владимирович Путин отметил: "Ваша задача контролировать власть, которая должна исполнять законы РФ, посыл, указы президента и т.д.". И для меня принципиально важно помочь нашим чиновникам исполнить то, что говорит президент, особенно в своем послании, особенно в указах своих, и доносить до высшего руководства нашей страны боль, чаяния, переживания, запросы нашего народа и всё, что касательно благоустройства жизни. Как член Общественной палаты я буду продолжать работать в этом направлении и исполнять свой гражданский общественный долг", – добавил Ряховский. Он подчеркнул, что мотивирует всех прихожан церквей евангельских христиан выполнить свой гражданский долг. "Я не могу говорить, за кого конкретно голосовать - это личное дело каждого, но я призываю всех прийти на выборы и сделать свой выбор", – сказал агентству глава РОСХВЕ. У российских евангельских христиан, напомнил епископ, всегда была активная гражданская позиция. "По-другому мыслить невозможно, потому что мы исполняем слова Христа, который сказал: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Божие Богу мы блестяще отдаём: богослужения, социальное служение, милосердие, сострадание, любовь к людям. И кесарю отдавая кесарево, мы не только платим налоги, не только работаем на государственных и частных предприятиях, но мы понимаем, что от того, кто будет руководителем государства, каких он придерживается принципов, насколько он духовно нравственен, зависит благополучие и процветание нашей страны", – заключил Ряховский.

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

https://ria.ru/20240310/vybory-1932185919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей ряховский, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, политика