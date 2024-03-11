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Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
03:46 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/vybory-1932211724.html
Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование
Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование - РИА Новости, 11.03.2024
Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование
Накануне президентских выборов в России мошенники могут использовать схемы обмана граждан с легендой о том, что за голосование нужно платить, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:46
2024-03-11T03:46
выборы президента россии — 2024
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политика
сергей липовой
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Накануне президентских выборов в России мошенники могут использовать схемы обмана граждан с легендой о том, что за голосование нужно платить, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов. "Среди распространенных ложных утверждений, которые могут использовать мошенники, можно выделить истории о необходимости оплаты за голосование, возможности изменить выбор после подачи голоса", - сказал эксперт. Он пояснил, что мошенники могут звонить избирателю от имени сотрудника предвыборного штаба одного из кандидатов и утверждать, что его голос "очень важен для кандидата", но его нужно "зарезервировать за небольшую плату". "Он (злоумышленник – ред.) может утверждать, что эта плата пойдет на финансирование кампании, или даже обещать вам компенсацию после того, как кандидат выиграет выборы", - отметил эксперт. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
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россия, политика, сергей липовой, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Сергей Липовой, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование

Эксперт Липов: мошенники могут попытаться взять плату за голосование на выборах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента России в 2024 году
Выборы президента России в 2024 году - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Накануне президентских выборов в России мошенники могут использовать схемы обмана граждан с легендой о том, что за голосование нужно платить, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов.
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"Среди распространенных ложных утверждений, которые могут использовать мошенники, можно выделить истории о необходимости оплаты за голосование, возможности изменить выбор после подачи голоса", - сказал эксперт.
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Он пояснил, что мошенники могут звонить избирателю от имени сотрудника предвыборного штаба одного из кандидатов и утверждать, что его голос "очень важен для кандидата", но его нужно "зарезервировать за небольшую плату".
"Он (злоумышленник – ред.) может утверждать, что эта плата пойдет на финансирование кампании, или даже обещать вам компенсацию после того, как кандидат выиграет выборы", - отметил эксперт.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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