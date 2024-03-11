https://ria.ru/20240311/vybory-1932211724.html

Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование

Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование - РИА Новости, 11.03.2024

Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование

Накануне президентских выборов в России мошенники могут использовать схемы обмана граждан с легендой о том, что за голосование нужно платить, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:46

2024-03-11T03:46

2024-03-11T03:46

выборы президента россии — 2024

россия

политика

сергей липовой

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Накануне президентских выборов в России мошенники могут использовать схемы обмана граждан с легендой о том, что за голосование нужно платить, заявил РИА Новости директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов. "Среди распространенных ложных утверждений, которые могут использовать мошенники, можно выделить истории о необходимости оплаты за голосование, возможности изменить выбор после подачи голоса", - сказал эксперт. Он пояснил, что мошенники могут звонить избирателю от имени сотрудника предвыборного штаба одного из кандидатов и утверждать, что его голос "очень важен для кандидата", но его нужно "зарезервировать за небольшую плату". "Он (злоумышленник – ред.) может утверждать, что эта плата пойдет на финансирование кампании, или даже обещать вам компенсацию после того, как кандидат выиграет выборы", - отметил эксперт. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

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россия, политика, сергей липовой, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф