https://ria.ru/20240311/vybory-1932211386.html

Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций

Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций - РИА Новости, 11.03.2024

Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций

Подготовка к проведению в США выборов российского президента сопровождается "постоянными провокациями", заявил посол Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:34

2024-03-11T03:34

2024-03-11T09:14

выборы президента россии — 2024

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Подготовка к проведению в США выборов российского президента сопровождается "постоянными провокациями", заявил посол Анатолий Антонов."В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов. Даже приготовили детские столики для рисования ребятам, которые придут к нам вместе с родителями. Находимся в тесном контакте с секретной службой госдепартамента. Рассчитываем, что американцы выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии", — заявил он.Антонов обвинил американские власти, что в преддверии выборов они проводят "скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель "раскачать" ситуацию в нашей стране"."Градус русофобской риторики администрации (Джо) Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на "голубом глазу" заявляется о неких "захватнических амбициях" России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну "врагом" CШA", — отметил дипломат.Чиновники госдепа и законодатели, по словам Антонова, "демонстративно привечают беглых представителей российской "пятой колонны"", убеждая их в поддержке "борьбы за свободу россиян". Не отстает от них и пресса, призывающая к протестам у стен российских дипмиссий и порче бюллетеней во время выборов, сообщил посол.Антонов потребовал от властей США отказаться от действий, которые могут привести к "окончательному скатыванию двусторонних отношений в пропасть".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, сша, анатолий антонов, министерство обороны сша, европа