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Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций
Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций - РИА Новости, 11.03.2024
Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций
Подготовка к проведению в США выборов российского президента сопровождается "постоянными провокациями", заявил посол Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:34
2024-03-11T03:34
2024-03-11T09:14
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Подготовка к проведению в США выборов российского президента сопровождается "постоянными провокациями", заявил посол Анатолий Антонов."В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов. Даже приготовили детские столики для рисования ребятам, которые придут к нам вместе с родителями. Находимся в тесном контакте с секретной службой госдепартамента. Рассчитываем, что американцы выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии", — заявил он.Антонов обвинил американские власти, что в преддверии выборов они проводят "скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель "раскачать" ситуацию в нашей стране"."Градус русофобской риторики администрации (Джо) Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на "голубом глазу" заявляется о неких "захватнических амбициях" России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну "врагом" CШA", — отметил дипломат.Чиновники госдепа и законодатели, по словам Антонова, "демонстративно привечают беглых представителей российской "пятой колонны"", убеждая их в поддержке "борьбы за свободу россиян". Не отстает от них и пресса, призывающая к протестам у стен российских дипмиссий и порче бюллетеней во время выборов, сообщил посол.Антонов потребовал от властей США отказаться от действий, которые могут привести к "окончательному скатыванию двусторонних отношений в пропасть".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240306/vybory-1931227976.html
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россия, сша, анатолий антонов, министерство обороны сша, европа
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Анатолий Антонов, Министерство обороны США, Европа
Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций
Посол России в США Антонов сообщил о подготовке к выборам в условиях провокаций
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Подготовка к проведению в США выборов российского президента сопровождается "постоянными провокациями", заявил посол Анатолий Антонов.
«
"В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов. Даже приготовили детские столики для рисования ребятам, которые придут к нам вместе с родителями. Находимся в тесном контакте с секретной службой госдепартамента. Рассчитываем, что американцы выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии", — заявил он.
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом
Антонов обвинил американские власти, что в преддверии выборов они проводят "скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель "раскачать" ситуацию в нашей стране".
"Градус русофобской риторики администрации (Джо) Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на "голубом глазу" заявляется о неких "захватнических амбициях" России в Европе
. Пентагон
с легкостью называет нашу страну "врагом" CШA", — отметил дипломат.
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году
Чиновники госдепа и законодатели, по словам Антонова, "демонстративно привечают беглых представителей российской "пятой колонны"", убеждая их в поддержке "борьбы за свободу россиян". Не отстает от них и пресса, призывающая к протестам у стен российских дипмиссий и порче бюллетеней во время выборов, сообщил посол.
Антонов потребовал от властей США отказаться от действий, которые могут привести к "окончательному скатыванию двусторонних отношений в пропасть".
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.
Слуцкий резко высказался о заявлении латвийского министра про выборы