https://ria.ru/20240311/vertolety-1932370656.html

Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут регионам России 70 вертолетов

Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут регионам России 70 вертолетов - РИА Новости, 11.03.2024

Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут регионам России 70 вертолетов

Казанский вертолетный завод и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до 2026 года передадут регионам России 70 вертолетов, сообщил глава... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:51

2024-03-11T19:51

2024-03-11T19:51

республика татарстан

рустам минниханов

казанский вертолетный завод

гтлк

вертолеты россии

ми-8мтв-1

ми-8 амтш

технологии

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КАЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Казанский вертолетный завод и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до 2026 года передадут регионам России 70 вертолетов, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. В понедельник он принял участие в церемонии передачи холдингом "Вертолеты России" Государственной транспортной лизинговой компании пяти вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. "До 2026 года Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут различным регионам России 70 новых вертолетов. Это серьезная цифра, практически сопоставимая с годовым объемом выпуска продукции на предприятии. Для нас очень важно иметь такой гарантированный заказ", - сказал Минниханов на церемонии. Глава республики отметил, что передаваемые эксплуатирующим организациям вертолеты Ми-8МТВ-1 – одна из самых массовых, универсальных и надежных машин, хорошо зарекомендовавших себя для широкого спектра задач. Он поблагодарил руководство страны за действующие программы поддержки отечественного авиапроизводства. Вертолеты Ми-8МТВ-1 получили четыре перевозчика. Две машины пополнили воздушный парк авиакомпании "Комиавиатранс" и будут обслуживать территориальный центр медицины катастроф Республики Коми, а также использоваться для транспортного обслуживания отдаленных районов региона. Также новые вертолеты переданы авиакомпании "Лидер" (Московская область) для выполнения заказов на авиационные работы, авиакомпании "Дальнереченск Авиа", которая специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока, камчатской авиакомпании "Витязь-аэро", осуществляющей пассажирские и грузовые перевозки, тушение пожаров. "ГТЛК является крупнейшим в России заказчиком гражданских вертолетов и крупнейшим заказчиком Казанского вертолетного завода. Мы разместили на КВЗ долгосрочный заказ на 80 вертолетов. Из них в 2024 году мы передадим российским авиакомпаниям 40 вертолетов модификаций Ми-8. Способствуем как реализации гражданского госзаказа в авиастроении в соответствии с поручениями президента РФ, так и наращиванию авиаперевозок", - отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. На новых вертолетах обновлено светотехническое оборудование, позволяющее лучше ориентироваться при взлете и посадке на необорудованные площадки при плохой видимости. В салонах размещается до 23 сидений для пассажиров, подготовлены места под установку медицинских модулей, возможно оборудование дополнительными топливными баками. Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, могут использоваться в широком диапазоне температур (от -50 до +50 градусов). Конструкция и оборудование машин позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках.

https://ria.ru/20231109/tu-214-1908454962.html

https://ria.ru/20240222/dorogi-1929029991.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, казанский вертолетный завод, гтлк, вертолеты россии, ми-8мтв-1, ми-8 амтш, технологии