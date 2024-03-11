Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 11.03.2024 (обновлено: 17:53 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932345691.html
На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате - РИА Новости, 11.03.2024
На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
Кабмин Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:41
2024-03-11T17:53
в мире
украина
алексей гончаренко
денис шмыгаль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918024549_83:245:836:668_1920x0_80_0_0_a4f400098931a4eb83ace26655717a0b.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Кабмин Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий, по его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры. "В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы… Получают возможность для бронирования те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов – ред.), уплачивает налог на доходы физлиц более 6,3 тысячи гривен (165 долларов – ред.) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере более 7,7 тысячи гривен (201 доллар – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, также предлагается дать отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи. "Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с офисом президента месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", - добавил Гончаренко. По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в 2023 году была почти 13,5 тысяч гривен (около 352 долларов). Как сообщала в январе украинская версия журнала Forbes, депутаты Верховной рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html
https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918024549_0:161:836:788_1920x0_80_0_0_4a3db775da133f5d8a4d05072c649b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Forbes
На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате

Депутат Рады: на Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Кабмин Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий, по его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры.
Листовка против насильственной мобилизации на Украине в городе Ржищев
В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине
22 февраля, 12:57
"В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы… Получают возможность для бронирования те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов – ред.), уплачивает налог на доходы физлиц более 6,3 тысячи гривен (165 долларов – ред.) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере более 7,7 тысячи гривен (201 доллар – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, также предлагается дать отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи.
«
"Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с офисом президента месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", - добавил Гончаренко.
По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в 2023 году была почти 13,5 тысяч гривен (около 352 долларов).
Как сообщала в январе украинская версия журнала Forbes, депутаты Верховной рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена
6 марта, 11:16
 
В миреУкраинаАлексей ГончаренкоДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала