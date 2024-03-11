https://ria.ru/20240311/ukraina-1932345691.html

На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате

На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате - РИА Новости, 11.03.2024

На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к зарплате

Кабмин Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:41

2024-03-11T17:41

2024-03-11T17:53

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Кабмин Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий, по его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры. "В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы… Получают возможность для бронирования те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов – ред.), уплачивает налог на доходы физлиц более 6,3 тысячи гривен (165 долларов – ред.) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере более 7,7 тысячи гривен (201 доллар – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, также предлагается дать отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи. "Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с офисом президента месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", - добавил Гончаренко. По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в 2023 году была почти 13,5 тысяч гривен (около 352 долларов). Как сообщала в январе украинская версия журнала Forbes, депутаты Верховной рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html

https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины, forbes