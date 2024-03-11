https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России - РИА Новости, 11.03.2024
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России
Западные военные в случае ввода их контингентов на Украину не поедут на передовую, а будут заниматься "дружественной оккупацией" ее тылов, в том числе... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:44
2024-03-11T12:44
2024-03-11T12:44
специальная военная операция на украине
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родион мирошник
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Западные военные в случае ввода их контингентов на Украину не поедут на передовую, а будут заниматься "дружественной оккупацией" ее тылов, в том числе контролировать чернозем и активы, уже принадлежащие западным компаниям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. "Они (возможные западные военные на Украине) не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они будут просто заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Белоруссией. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных) переходов… По всем параметрам это называется "дружественная оккупация", - заявил Мирошник в эфире радио Sputnik. Мирошник напомнил, что "западники никогда ничего не делают просто так". "Сейчас речь идет о взятии под контроль конкретной территории. Экономически они уже туда зашли. Там целый ряд западных компаний типа BlackRock и ее сателлиты, Monsanto и так далее. Они уже там являются крупнейшими латифундистами. Они контролируют миллионы гектар черноземов, сельскохозяйственной земли Украины, поэтому – а почему бы ее не поохранять, почему бы ее не поконтролировать?" - отметил Мирошник. Кроме того, целью возможного ввода западных военных является то, чтобы "заодно украинцев, которые засиделись в тылу, надо просто вытолкнуть на передовую". "Хватит тут сидеть в тылу, прятаться, надо идти умирать туда…, и эти "лыцари" пойдут умирать за интересы Запада", - объяснил Мирошник. По его оценке, необходимость делать подобные заявления возникла потому, что "все прекрасно понимают, что украинцы заканчиваются". "Даже украинские аналитики говорят, что если сейчас паче чаяния будет принят закон о мобилизации, получится неимоверными усилиями собрать полмиллиона боевиков, которых загнать в окопы, то Украины хватит на год, максимум, полтора. Самое время западникам начинать строиться, начинать выстраивать второй запасной эшелон", - полагает он. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, родион мирошник, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Родион Мирошник, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России
Мирошник: Запад, войдя на Украину, не пойдет на передовую, а обоснуется в тылах
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Западные военные в случае ввода их контингентов на Украину не поедут на передовую, а будут заниматься "дружественной оккупацией" ее тылов, в том числе контролировать чернозем и активы, уже принадлежащие западным компаниям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились
"Они (возможные западные военные на Украине) не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они будут просто заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Белоруссией. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных) переходов… По всем параметрам это называется "дружественная оккупация", - заявил Мирошник в эфире радио Sputnik.
Мирошник напомнил, что "западники никогда ничего не делают просто так". "Сейчас речь идет о взятии под контроль конкретной территории. Экономически они уже туда зашли. Там целый ряд западных компаний типа BlackRock
и ее сателлиты, Monsanto и так далее. Они уже там являются крупнейшими латифундистами. Они контролируют миллионы гектар черноземов, сельскохозяйственной земли Украины
, поэтому – а почему бы ее не поохранять, почему бы ее не поконтролировать?" - отметил Мирошник.
Кроме того, целью возможного ввода западных военных является то, чтобы "заодно украинцев, которые засиделись в тылу, надо просто вытолкнуть на передовую". "Хватит тут сидеть в тылу, прятаться, надо идти умирать туда…, и эти "лыцари" пойдут умирать за интересы Запада", - объяснил Мирошник.
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
По его оценке, необходимость делать подобные заявления возникла потому, что "все прекрасно понимают, что украинцы заканчиваются". "Даже украинские аналитики говорят, что если сейчас паче чаяния будет принят закон о мобилизации, получится неимоверными усилиями собрать полмиллиона боевиков, которых загнать в окопы, то Украины хватит на год, максимум, полтора. Самое время западникам начинать строиться, начинать выстраивать второй запасной эшелон", - полагает он.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе
обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России
стратегического поражения на Украине Москве
тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО
с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
.
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