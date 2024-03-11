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Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы - РИА Новости, 11.03.2024
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09:47 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html
Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы
Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы - РИА Новости, 11.03.2024
Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы
Крупнейшая турецкая оппозиционная "Народно-республиканская партия" (СНР) может согласиться на досрочные президентские выборы, если добьется успеха на выборах в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:47
2024-03-11T09:47
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
бекир боздаг
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АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Крупнейшая турецкая оппозиционная "Народно-республиканская партия" (СНР) может согласиться на досрочные президентские выборы, если добьется успеха на выборах в местные органы самоуправления 31 марта, передал оппозиционный телеканал Halk tv. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Бывший министр юстиции Турции, депутат Бекир Боздаг не исключил в дальнейшем выдвижения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ещё на один срок, несмотря на его заявление о намерении завершить политическую карьеру. Боздаг напомнил, что, согласно конституции Турции, человек может занимать пост президента максимум два срока подряд. В то же время в конституции говорится, что тот же президент может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в случае досрочных выборов. "Конечно, CHP может потребовать и досрочных выборов. Если Экрем Имамоглу (действующий мэр и кандидат в мэры Стамбула на выборах 31 марта) добьется успеха на местных выборах и в третий раз победит Эрдогана в Стамбуле, CHP может попросить о переносе президентских выборов, которые должны состояться в 2028 году. Таким образом, Имамоглу может столкнуться с Эрдоганом в качестве кандидата в президенты и на этот раз", - пишет колумнист телеканала Фикрет Била. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932227686.html
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, бекир боздаг
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Бекир Боздаг
Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы

Турецкая оппозиционная партия СНР может согласиться на досрочные выборы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Крупнейшая турецкая оппозиционная "Народно-республиканская партия" (СНР) может согласиться на досрочные президентские выборы, если добьется успеха на выборах в местные органы самоуправления 31 марта, передал оппозиционный телеканал Halk tv.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Бывший министр юстиции Турции, депутат Бекир Боздаг не исключил в дальнейшем выдвижения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ещё на один срок, несмотря на его заявление о намерении завершить политическую карьеру. Боздаг напомнил, что, согласно конституции Турции, человек может занимать пост президента максимум два срока подряд. В то же время в конституции говорится, что тот же президент может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в случае досрочных выборов.
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"Конечно, CHP может потребовать и досрочных выборов. Если Экрем Имамоглу (действующий мэр и кандидат в мэры Стамбула на выборах 31 марта) добьется успеха на местных выборах и в третий раз победит Эрдогана в Стамбуле, CHP может попросить о переносе президентских выборов, которые должны состояться в 2028 году. Таким образом, Имамоглу может столкнуться с Эрдоганом в качестве кандидата в президенты и на этот раз", - пишет колумнист телеканала Фикрет Била.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
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В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганБекир Боздаг
 
 
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