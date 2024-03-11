https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html

Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы

Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы - РИА Новости, 11.03.2024

Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы

Крупнейшая турецкая оппозиционная "Народно-республиканская партия" (СНР) может согласиться на досрочные президентские выборы, если добьется успеха на выборах в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:47

2024-03-11T09:47

2024-03-11T09:47

в мире

турция

стамбул

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

бекир боздаг

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АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Крупнейшая турецкая оппозиционная "Народно-республиканская партия" (СНР) может согласиться на досрочные президентские выборы, если добьется успеха на выборах в местные органы самоуправления 31 марта, передал оппозиционный телеканал Halk tv. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Бывший министр юстиции Турции, депутат Бекир Боздаг не исключил в дальнейшем выдвижения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ещё на один срок, несмотря на его заявление о намерении завершить политическую карьеру. Боздаг напомнил, что, согласно конституции Турции, человек может занимать пост президента максимум два срока подряд. В то же время в конституции говорится, что тот же президент может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в случае досрочных выборов. "Конечно, CHP может потребовать и досрочных выборов. Если Экрем Имамоглу (действующий мэр и кандидат в мэры Стамбула на выборах 31 марта) добьется успеха на местных выборах и в третий раз победит Эрдогана в Стамбуле, CHP может попросить о переносе президентских выборов, которые должны состояться в 2028 году. Таким образом, Имамоглу может столкнуться с Эрдоганом в качестве кандидата в президенты и на этот раз", - пишет колумнист телеканала Фикрет Била. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932227686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, бекир боздаг