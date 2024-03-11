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Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ - РИА Новости, 11.03.2024
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07:50 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html
Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ
Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ - РИА Новости, 11.03.2024
Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ
Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ, примет необходимые меры, заявил министр национальной обороны Яшар РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:50
2024-03-11T07:50
турция
ирак
багдад (город)
яшар гюлер
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
в мире
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ, примет необходимые меры, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet. "Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика - великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам",- заявил Гюлер газете Hürriyet, рассуждая о возможной реакции США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции. ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html
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турция, ирак, багдад (город), яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, в мире
Турция, Ирак, Багдад (город), Яшар Гюлер, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, В мире
Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ

Минобороны Турции: Анкара не попросит разрешения на операцию у своих границ

© AP Photo / Halit Onur SandalТурецкая бронетехника
Турецкая бронетехника - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Halit Onur Sandal
Турецкая бронетехника. Архивное фото
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ, примет необходимые меры, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер.
ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet.
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"Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика - великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам",- заявил Гюлер газете Hürriyet, рассуждая о возможной реакции США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции.
ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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