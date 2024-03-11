https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html

Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ

Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ - РИА Новости, 11.03.2024

Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ

Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ, примет необходимые меры, заявил министр национальной обороны Яшар РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:50

2024-03-11T07:50

2024-03-11T07:50

турция

ирак

багдад (город)

яшар гюлер

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

в мире

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не будет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ, примет необходимые меры, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet. "Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика - великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам",- заявил Гюлер газете Hürriyet, рассуждая о возможной реакции США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции. ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html

https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html

турция

ирак

багдад (город)

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турция, ирак, багдад (город), яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, в мире