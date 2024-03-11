https://ria.ru/20240311/telegram-1932342798.html

Дуров планирует вывести Telegram на IPO

Дуров планирует вывести Telegram на IPO - РИА Новости, 11.03.2024

Дуров планирует вывести Telegram на IPO

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью газете Financial Times, что планирует вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:33

2024-03-11T17:33

2024-03-11T17:45

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью газете Financial Times, что планирует вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO), хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов. "По словам Дурова, инвесторы предложили оценку в 30 миллиардов долларов за компанию от потенциальных инвесторов, но он исключил возможность продажи платформы до тех пор, пока изучает варианты с ее IPO", - пишет газета. "Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, заключается в том, что мы хотели остаться независимыми. Вообще говоря, мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram", - сказал он газете. По словам источников газеты, Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения IPO, но сказал, что Telegram изучил несколько вариантов. Дуров также добавил, что в ходе IPO Telegram рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям.

https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html

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экономика, сша, павел дуров, telegram, технологии