Дуров планирует вывести Telegram на IPO
Дуров думает вывести Telegram на IPO, хотя инвесторы предлагали $30 млрд
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью газете Financial Times, что планирует вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO), хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов.
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"По словам Дурова, инвесторы предложили оценку в 30 миллиардов долларов за компанию от потенциальных инвесторов, но он исключил возможность продажи платформы до тех пор, пока изучает варианты с ее IPO", - пишет газета.
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"Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, заключается в том, что мы хотели остаться независимыми. Вообще говоря, мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram", - сказал он газете.
По словам источников газеты, Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения IPO, но сказал, что Telegram изучил несколько вариантов.
Дуров также добавил, что в ходе IPO Telegram рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям.