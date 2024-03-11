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Дуров планирует вывести Telegram на IPO - РИА Новости, 11.03.2024
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17:33 11.03.2024 (обновлено: 17:45 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/telegram-1932342798.html
Дуров планирует вывести Telegram на IPO
Дуров планирует вывести Telegram на IPO - РИА Новости, 11.03.2024
Дуров планирует вывести Telegram на IPO
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью газете Financial Times, что планирует вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:33
2024-03-11T17:45
экономика
сша
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью газете Financial Times, что планирует вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO), хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов. "По словам Дурова, инвесторы предложили оценку в 30 миллиардов долларов за компанию от потенциальных инвесторов, но он исключил возможность продажи платформы до тех пор, пока изучает варианты с ее IPO", - пишет газета. "Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, заключается в том, что мы хотели остаться независимыми. Вообще говоря, мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram", - сказал он газете. По словам источников газеты, Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения IPO, но сказал, что Telegram изучил несколько вариантов. Дуров также добавил, что в ходе IPO Telegram рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям.
https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html
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экономика, сша, павел дуров, telegram, технологии
Экономика, США, Павел Дуров, Telegram, Технологии
Дуров планирует вывести Telegram на IPO

Дуров думает вывести Telegram на IPO, хотя инвесторы предлагали $30 млрд

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью газете Financial Times, что планирует вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO), хотя инвесторы предлагали купить его компанию за 30 миллиардов долларов.
«
"По словам Дурова, инвесторы предложили оценку в 30 миллиардов долларов за компанию от потенциальных инвесторов, но он исключил возможность продажи платформы до тех пор, пока изучает варианты с ее IPO", - пишет газета.
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"Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, заключается в том, что мы хотели остаться независимыми. Вообще говоря, мы рассматриваем ценность IPO как средство демократизации доступа к стоимости Telegram", - сказал он газете.
По словам источников газеты, Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, как только компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки и возможное место проведения IPO, но сказал, что Telegram изучил несколько вариантов.
Дуров также добавил, что в ходе IPO Telegram рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям.
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ЭкономикаСШАПавел ДуровTelegramТехнологии
 
 
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