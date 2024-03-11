https://ria.ru/20240311/telegram-1932331301.html
Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ
Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ - РИА Новости, 11.03.2024
Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ
Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:40
2024-03-11T16:40
2024-03-11T16:40
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете Financial Times. Он сообщил изданию о заинтересованности в привлечении Telegram небольшого акционерного капитала. По словам Дурова, это является возможностью для мессенджера реализовать проекты, связанные с искусственным интеллектом. "Это остается возможностью, если мы захотим привлечь средства, например, для реализации наших амбиций, связанных с искусственным интеллектом", - сказал создатель Telegram, добавив, что мессенджер "рассматривает внедрение чат-бота на основе ИИ". Он также добавил, что в этом году Telegram планирует усовершенствовать процессы модерации в связи с проведением нескольких президентских выборов в мире. Для решения потенциальных проблем, которые могут быть с этим связаны, мессенджер планирует внедрить механизмы, связанные с искусственным интеллектом.
https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html
https://ria.ru/20240214/telegram-1927414874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ
Дуров: Telegram изучает возможность внедрения чат-бота на основе ИИ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете Financial Times.
Он сообщил изданию о заинтересованности в привлечении Telegram небольшого акционерного капитала. По словам Дурова, это является возможностью для мессенджера реализовать проекты, связанные с искусственным интеллектом.
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"Это остается возможностью, если мы захотим привлечь средства, например, для реализации наших амбиций, связанных с искусственным интеллектом", - сказал создатель Telegram, добавив, что мессенджер "рассматривает внедрение чат-бота на основе ИИ".
Он также добавил, что в этом году Telegram планирует усовершенствовать процессы модерации в связи с проведением нескольких президентских выборов в мире. Для решения потенциальных проблем, которые могут быть с этим связаны, мессенджер планирует внедрить механизмы, связанные с искусственным интеллектом.
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