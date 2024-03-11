https://ria.ru/20240311/telegram-1932331301.html

Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ

Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ - РИА Новости, 11.03.2024

Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ

Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:40

2024-03-11T16:40

2024-03-11T16:40

общество

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram рассматривает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете Financial Times. Он сообщил изданию о заинтересованности в привлечении Telegram небольшого акционерного капитала. По словам Дурова, это является возможностью для мессенджера реализовать проекты, связанные с искусственным интеллектом. "Это остается возможностью, если мы захотим привлечь средства, например, для реализации наших амбиций, связанных с искусственным интеллектом", - сказал создатель Telegram, добавив, что мессенджер "рассматривает внедрение чат-бота на основе ИИ". Он также добавил, что в этом году Telegram планирует усовершенствовать процессы модерации в связи с проведением нескольких президентских выборов в мире. Для решения потенциальных проблем, которые могут быть с этим связаны, мессенджер планирует внедрить механизмы, связанные с искусственным интеллектом.

https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html

https://ria.ru/20240214/telegram-1927414874.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, павел дуров, telegram