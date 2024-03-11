https://ria.ru/20240311/ssha-1932294370.html

США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР

США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР - РИА Новости, 11.03.2024

США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР

США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:04

2024-03-11T14:04

2024-03-11T14:39

выборы президента россии — 2024

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

политика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования", — уточнили в спецслужбе.Такими действиями Штаты хотят сделать невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей, объяснили в СВР.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240311/vybory-1932211386.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф