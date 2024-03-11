Рейтинг@Mail.ru
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:04 11.03.2024 (обновлено: 14:39 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ssha-1932294370.html
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР - РИА Новости, 11.03.2024
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР
США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:04
2024-03-11T14:39
выборы президента россии — 2024
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
политика
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932293556_0:307:2939:1960_1920x0_80_0_0_3c30545cea72a4467a7fa4d7bb8abe6a.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.&quot;При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования&quot;, — уточнили в спецслужбе.Такими действиями Штаты хотят сделать невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей, объяснили в СВР.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240311/vybory-1932211386.html
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932293556_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_c866fc8c47ff5a4f40b1125ac4900a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР

СВР: США запланировали кибератаки на систему дистанционного голосования

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Выборы президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«

"При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования", — уточнили в спецслужбе.

Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Посольство России в США готовится к выборам в условиях провокаций
03:34
Такими действиями Штаты хотят сделать невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей, объяснили в СВР.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
9 марта, 03:29
 
Выборы президента России — 2024СШАРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала