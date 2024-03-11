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США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР - РИА Новости, 11.03.2024
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР
США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:04
2024-03-11T14:04
2024-03-11T14:39
выборы президента россии — 2024
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политика
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования", — уточнили в спецслужбе.Такими действиями Штаты хотят сделать невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей, объяснили в СВР.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240311/vybory-1932211386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР
СВР: США запланировали кибератаки на систему дистанционного голосования