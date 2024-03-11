https://ria.ru/20240311/spektakl-1932324844.html
На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова
На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова - РИА Новости, 11.03.2024
На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова
Первый спектакль "Школа этикета" из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова пройдет 11 марта на ВДНХ в Москве, режиссером постановки... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:18
2024-03-11T16:18
2024-03-11T16:18
выставка-форум "россия"
москва
владикавказ
нягань
константин богомолов
талгат баталов
алексей кокорин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый спектакль "Школа этикета" из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова пройдет 11 марта на ВДНХ в Москве, режиссером постановки выступил Талгат Баталов, в главной роли актриса Александра Ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. "11 марта зрители увидят результаты масштабной работы — в Доме культуры на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" состоится показ первого спектакля из цикла. В постановке "Школа этикета" режиссера Талгата Баталова актриса Александра Ребенок сыграет эксперта по этикету Анну Валл. Анна — один из самых популярных экспертов по этикету и деловой переписке, тренер по этикету и коммуникации в клинике ранней реабилитации "Три сестры"", - говорится в сообщении. По словам актрисы Александры Ребенок, работать над ролью было непросто, актриса впервые существовала в такой форме, как моноспектакль. Каждый из зрителей, по мнению актрисы, увидит и услышит свою историю. Также 14 марта актриса Наталья Щукина исполнит роль в спектакле "Нина" режиссера Алексея Кокорина. Прототипом героини спектакля послужил образ учителя Нины Кислиной из села Лох. По словам исполнительницы главной роли, история попала в нее сразу, артистка уверена, что зрители тоже не останутся равнодушными. Режиссер постановки рассказал, что тот, кто окажется на спектакле, проведет с Ниной Сергеевной из села Лох бессонную ночь в дорогом отеле. Кроме того, в цикле спектаклей актер Игорь Миркурбанов сыграет пластического хирурга из Владикавказа, Александра Урсуляк перевоплотится в механика из Нягани, Алексей Вертков расскажет со сцены историю океанолога из Москвы, Владислав Тирон сыграет гончара из деревни Горбунки, а Александр Семчев — директора Буинского театра в Татарстане. Ранее сообщалось, что премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции спектаклей будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.
https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html
https://ria.ru/20240311/bogomolov-1931797995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владикавказ, нягань, константин богомолов, талгат баталов, алексей кокорин, новости культуры, культура
Выставка-форум "Россия", Москва, Владикавказ, Нягань, Константин Богомолов, Талгат Баталов, Алексей Кокорин, Новости культуры, Культура
На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова
"Школа этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова пройдет 11 марта на ВДНХ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый спектакль "Школа этикета" из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова пройдет 11 марта на ВДНХ в Москве, режиссером постановки выступил Талгат Баталов, в главной роли актриса Александра Ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"11 марта зрители увидят результаты масштабной работы — в Доме культуры на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" состоится показ первого спектакля из цикла. В постановке "Школа этикета" режиссера Талгата Баталова актриса Александра Ребенок сыграет эксперта по этикету Анну Валл. Анна — один из самых популярных экспертов по этикету и деловой переписке, тренер по этикету и коммуникации в клинике ранней реабилитации "Три сестры"", - говорится в сообщении.
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По словам актрисы Александры Ребенок, работать над ролью было непросто, актриса впервые существовала в такой форме, как моноспектакль. Каждый из зрителей, по мнению актрисы, увидит и услышит свою историю.
Также 14 марта актриса Наталья Щукина исполнит роль в спектакле "Нина" режиссера Алексея Кокорина
. Прототипом героини спектакля послужил образ учителя Нины Кислиной из села Лох. По словам исполнительницы главной роли, история попала в нее сразу, артистка уверена, что зрители тоже не останутся равнодушными.
Режиссер постановки рассказал, что тот, кто окажется на спектакле, проведет с Ниной Сергеевной из села Лох бессонную ночь в дорогом отеле.
Кроме того, в цикле спектаклей актер Игорь Миркурбанов
сыграет пластического хирурга из Владикавказа
, Александра Урсуляк перевоплотится в механика из Нягани
, Алексей Вертков расскажет со сцены историю океанолога из Москвы, Владислав Тирон сыграет гончара из деревни Горбунки, а Александр Семчев
— директора Буинского театра в Татарстане.
Ранее сообщалось, что премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции спектаклей будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.
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