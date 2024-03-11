https://ria.ru/20240311/spektakl-1932324844.html

На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова

На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова - РИА Новости, 11.03.2024

На ВДНХ покажут "Школу этикета" из цикла "Голоса страны" Богомолова

Первый спектакль "Школа этикета" из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова пройдет 11 марта на ВДНХ в Москве, режиссером постановки... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:18

2024-03-11T16:18

2024-03-11T16:18

выставка-форум "россия"

москва

владикавказ

нягань

константин богомолов

талгат баталов

алексей кокорин

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931785827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8144cc327e4fa2d39735f473402b2278.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый спектакль "Школа этикета" из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова пройдет 11 марта на ВДНХ в Москве, режиссером постановки выступил Талгат Баталов, в главной роли актриса Александра Ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. "11 марта зрители увидят результаты масштабной работы — в Доме культуры на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" состоится показ первого спектакля из цикла. В постановке "Школа этикета" режиссера Талгата Баталова актриса Александра Ребенок сыграет эксперта по этикету Анну Валл. Анна — один из самых популярных экспертов по этикету и деловой переписке, тренер по этикету и коммуникации в клинике ранней реабилитации "Три сестры"", - говорится в сообщении. По словам актрисы Александры Ребенок, работать над ролью было непросто, актриса впервые существовала в такой форме, как моноспектакль. Каждый из зрителей, по мнению актрисы, увидит и услышит свою историю. Также 14 марта актриса Наталья Щукина исполнит роль в спектакле "Нина" режиссера Алексея Кокорина. Прототипом героини спектакля послужил образ учителя Нины Кислиной из села Лох. По словам исполнительницы главной роли, история попала в нее сразу, артистка уверена, что зрители тоже не останутся равнодушными. Режиссер постановки рассказал, что тот, кто окажется на спектакле, проведет с Ниной Сергеевной из села Лох бессонную ночь в дорогом отеле. Кроме того, в цикле спектаклей актер Игорь Миркурбанов сыграет пластического хирурга из Владикавказа, Александра Урсуляк перевоплотится в механика из Нягани, Алексей Вертков расскажет со сцены историю океанолога из Москвы, Владислав Тирон сыграет гончара из деревни Горбунки, а Александр Семчев — директора Буинского театра в Татарстане. Ранее сообщалось, что премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции спектаклей будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.

https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html

https://ria.ru/20240311/bogomolov-1931797995.html

москва

владикавказ

нягань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владикавказ, нягань, константин богомолов, талгат баталов, алексей кокорин, новости культуры, культура