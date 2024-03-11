https://ria.ru/20240311/rybaki-1932316261.html

В Казахстане из снежного заноса спасли 11 рыбаков, застрявших в машинах

В Казахстане из снежного заноса спасли 11 рыбаков, застрявших в машинах - РИА Новости, 11.03.2024

В Казахстане из снежного заноса спасли 11 рыбаков, застрявших в машинах

В Актюбинской области в Казахстане из трех легковушек, застрявших в снежном заносе, спасли 11 рыбаков, сообщило в понедельник МЧС республики. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:33

2024-03-11T15:33

2024-03-11T15:36

казахстан

актюбинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АСТАНА, 11 мар – РИА Новости. В Актюбинской области в Казахстане из трех легковушек, застрявших в снежном заносе, спасли 11 рыбаков, сообщило в понедельник МЧС республики. "В 03.30 в районе Каргалинского водохранилища силами спасателей из трех легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе, эвакуированы 11 человек в кемпинг Акжол", — рассказали в пресс-службе департамента.В спасательной операции принимали участие четыре человека. Никому из рыбаков медицинская помощь не потребовалась.

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928022520.html

казахстан

актюбинская область

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казахстан, актюбинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)