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Выездные регистрации брака можно будет совершить в замке или парке Выборга - РИА Новости, 11.03.2024
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Ленинградская область
 
19:44 11.03.2024 (обновлено: 21:01 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/registratsiya-1932368133.html
Выездные регистрации брака можно будет совершить в замке или парке Выборга
Выездные регистрации брака можно будет совершить в замке или парке Выборга - РИА Новости, 11.03.2024
Выездные регистрации брака можно будет совершить в замке или парке Выборга
Выездные регистрации брака можно будет совершить в старинном замке или парке Монрепо в Выборге, сообщили в управлении ЗАГС по Ленинградской области. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:44
2024-03-11T21:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Выездные регистрации брака можно будет совершить в старинном замке или парке Монрепо в Выборге, сообщили в управлении ЗАГС по Ленинградской области. "С завтрашнего дня любая желающая невеста сможет стать принцессой и зарегистрировать брак в Выборгском старинном замке или в парке Монрепо. Выборгский ЗАГС начинает прием заявлений на выездные торжественные регистрации брака на летний период с 8 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа. Музей-заповедник со звучным французским названием Монрепо (в переводе – "мое вдохновение", "мой покой") - это единственный скальный пейзажный парк в России. Один из первых владельцев парка – Фридрих Вильгельм Карл герцог Вюртембергский — дал ему название, но прожил он там недолго, поскольку из-за конфликта с Екатериной II был вынужден покинуть Россию. Масштабная реконструкция в Монрепо началась в 2017 году. Сейчас работы вышли на финальный этап.
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выборг, россия, ленинградская область, петр i, екатерина ii
Ленинградская область , Выборг, Россия, Ленинградская область, Петр I, Екатерина II

Выездные регистрации брака можно будет совершить в замке или парке Выборга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБеседка Нептуна в открывшемся парке “Монрепо” в Выборге
Беседка Нептуна в открывшемся парке “Монрепо” в Выборге - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Беседка Нептуна в открывшемся парке “Монрепо” в Выборге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Выездные регистрации брака можно будет совершить в старинном замке или парке Монрепо в Выборге, сообщили в управлении ЗАГС по Ленинградской области.
"С завтрашнего дня любая желающая невеста сможет стать принцессой и зарегистрировать брак в Выборгском старинном замке или в парке Монрепо. Выборгский ЗАГС начинает прием заявлений на выездные торжественные регистрации брака на летний период с 8 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.
Музей-заповедник со звучным французским названием Монрепо (в переводе – "мое вдохновение", "мой покой") - это единственный скальный пейзажный парк в России. Один из первых владельцев парка – Фридрих Вильгельм Карл герцог Вюртембергский — дал ему название, но прожил он там недолго, поскольку из-за конфликта с Екатериной II был вынужден покинуть Россию. Масштабная реконструкция в Монрепо началась в 2017 году. Сейчас работы вышли на финальный этап.
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