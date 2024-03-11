https://ria.ru/20240311/putin-1932263624.html

Путин поручил вовлекать молодежь в общественно-государственную деятельность

Путин поручил вовлекать молодежь в общественно-государственную деятельность - РИА Новости, 11.03.2024

Путин поручил вовлекать молодежь в общественно-государственную деятельность

Президент России Владимир Путин поручил Росмолодёжи до 1 мая представить предложения о вовлечении работающей молодёжи в общественно-государственную... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:59

2024-03-11T11:59

2024-03-11T11:59

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодёжи до 1 мая представить предложения о вовлечении работающей молодёжи в общественно-государственную деятельность, следует из опубликованного на сайте Кремля перечне поручений по социально-экономическим вопросам. "Росмолодёжи представить предложения о вовлечении работающей молодёжи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодёжных общественных объединениях", - говорится в документе. Срок исполнения – 1 мая 2024 года.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин