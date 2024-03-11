https://ria.ru/20240311/putin-1932260605.html

Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности

Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности - РИА Новости, 11.03.2024

Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:48

2024-03-11T11:48

2024-03-11T11:48

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей, сообщается на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок - 1 июля 2024 года", - говорится в перечне поручений. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20240131/zhoga-1924625514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, общество