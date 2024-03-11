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Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности - РИА Новости, 11.03.2024
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11:48 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/putin-1932260605.html
Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности
Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности - РИА Новости, 11.03.2024
Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:48
2024-03-11T11:48
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей, сообщается на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок - 1 июля 2024 года", - говорится в перечне поручений. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Общество
Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности

Путин поручил сделать предложения по воспитанию на основе традиционных ценностей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей, сообщается на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок - 1 июля 2024 года", - говорится в перечне поручений.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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