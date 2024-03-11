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Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 11.03.2024
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16:36 11.03.2024 (обновлено: 17:20 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 11.03.2024
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции
Вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева арестовали по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:36
2024-03-11T17:20
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева арестовали по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. &quot;Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая&quot;, — сообщили в ведомстве.Андрееву вменяют часть 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). На сайте акционерного банка "Россия" появилась информация, подтверждающая задержание. В организации сообщили, что сами инициировали следствие по уголовному делу и арест Андреева, и оказывают содействие органам.Обстоятельства и подробности уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции

Вице-президента банка "Россия" Андреева арестовали по обвинению в подкупе

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева арестовали по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая", — сообщили в ведомстве.

Андрееву вменяют часть 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).
На сайте акционерного банка "Россия" появилась информация, подтверждающая задержание. В организации сообщили, что сами инициировали следствие по уголовному делу и арест Андреева, и оказывают содействие органам.
Обстоятельства и подробности уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей.
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