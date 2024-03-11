https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции

Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 11.03.2024

Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции

Вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева арестовали по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:36

2024-03-11T16:36

2024-03-11T17:20

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева арестовали по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая", — сообщили в ведомстве.Андрееву вменяют часть 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). На сайте акционерного банка "Россия" появилась информация, подтверждающая задержание. В организации сообщили, что сами инициировали следствие по уголовному делу и арест Андреева, и оказывают содействие органам.Обстоятельства и подробности уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей.

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2024

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происшествия, санкт-петербург, россия