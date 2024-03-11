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Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону - РИА Новости, 11.03.2024
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15:01 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/polsha-1932307949.html
Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону
Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону - РИА Новости, 11.03.2024
Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону
Президент Польши Анджей Дуда, выступивший ранее с идеей повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил, что это предложение адресовано РФ,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:01
2024-03-11T15:01
россия
польша
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, выступивший ранее с идеей повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс. В Москве ранее не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. "Мы должны это сделать, чтобы показать России, что НАТО готова и что дает ответ на агрессивное поведение России", - заявил Дуда журналистам перед отлетом в Вашингтон, где вместе с премьером Польши Дональдом Туском встретится с президентом США Джо Байденом и примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия членства Польши в НАТО. Ранее Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Польский президент сообщил, что обсудит свое предложение с президентом США и в американском парламенте. "Я также приглашен в Палату представителей и Сенат США. Будут встречи как с представителями республиканцев, так и демократов. Я будут в Вашингтоне говорить о предложении в рамках НАТО тратить 3% ВВП на оборону, а не так как до сих пор, 2%. Это тема и для бесед в Конгрессе, и с президентом США Джо Байденом", - сказал Дуда. Он заявил, что позже поднимет данный вопрос в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Наш визит закончится в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где состоится встреча с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. И точно также об этом вопросе мы будем говорить", - заявил Дуда. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html
https://ria.ru/20240307/granitsa-1931652544.html
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россия, польша, москва, джо байден, анджей дуда, йенс столтенберг, нато, в мире
Россия, Польша, Москва, Джо Байден, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону

Президент Польши Дуда: повышение расходов НАТО на оборону адресовано России

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, выступивший ранее с идеей повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс.
В Москве ранее не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.
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"Мы должны это сделать, чтобы показать России, что НАТО готова и что дает ответ на агрессивное поведение России", - заявил Дуда журналистам перед отлетом в Вашингтон, где вместе с премьером Польши Дональдом Туском встретится с президентом США Джо Байденом и примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия членства Польши в НАТО.
Ранее Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%.
Польский президент сообщил, что обсудит свое предложение с президентом США и в американском парламенте. "Я также приглашен в Палату представителей и Сенат США. Будут встречи как с представителями республиканцев, так и демократов. Я будут в Вашингтоне говорить о предложении в рамках НАТО тратить 3% ВВП на оборону, а не так как до сих пор, 2%. Это тема и для бесед в Конгрессе, и с президентом США Джо Байденом", - сказал Дуда.
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Он заявил, что позже поднимет данный вопрос в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Наш визит закончится в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где состоится встреча с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. И точно также об этом вопросе мы будем говорить", - заявил Дуда.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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