https://ria.ru/20240311/polsha-1932307949.html

Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону

Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону - РИА Новости, 11.03.2024

Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону

Президент Польши Анджей Дуда, выступивший ранее с идеей повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил, что это предложение адресовано РФ,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:01

2024-03-11T15:01

2024-03-11T15:01

россия

польша

москва

джо байден

анджей дуда

йенс столтенберг

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg

ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, выступивший ранее с идеей повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс. В Москве ранее не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. "Мы должны это сделать, чтобы показать России, что НАТО готова и что дает ответ на агрессивное поведение России", - заявил Дуда журналистам перед отлетом в Вашингтон, где вместе с премьером Польши Дональдом Туском встретится с президентом США Джо Байденом и примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия членства Польши в НАТО. Ранее Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Польский президент сообщил, что обсудит свое предложение с президентом США и в американском парламенте. "Я также приглашен в Палату представителей и Сенат США. Будут встречи как с представителями республиканцев, так и демократов. Я будут в Вашингтоне говорить о предложении в рамках НАТО тратить 3% ВВП на оборону, а не так как до сих пор, 2%. Это тема и для бесед в Конгрессе, и с президентом США Джо Байденом", - сказал Дуда. Он заявил, что позже поднимет данный вопрос в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Наш визит закончится в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где состоится встреча с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. И точно также об этом вопросе мы будем говорить", - заявил Дуда. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

https://ria.ru/20240307/granitsa-1931652544.html

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

россия

польша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, москва, джо байден, анджей дуда, йенс столтенберг, нато, в мире