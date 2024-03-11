Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам
Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. НАТО не намерена направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует консультироваться по таким вопросам с членами альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.
«
"НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. <...> Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал он в ответ на вопрос, совершил ли Макрон ошибку.
Генсек отметил, что, даже если отдельные страны НАТО решатся на такой маневр, это повлияет на весь альянс. Столтенберг также выразил несогласие с высказыванием папы римского о "белом флаге" для Киева, заявив, что, по его мнению, для достижения мирного решения путем переговоров нужно все равно оказывать военную помощь Украине.
В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью папы римского Франциска. В числе прочего он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что понтифик, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.