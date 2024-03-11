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Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 11.03.2024 (обновлено: 20:47 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html
Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам
Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам - РИА Новости, 11.03.2024
Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам
НАТО не намерена направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует консультироваться по таким вопросам с членами альянса, заявил... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:00
2024-03-11T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. НАТО не намерена направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует консультироваться по таким вопросам с членами альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters. &quot;НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. &lt;...&gt; Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас&quot;, — сказал он в ответ на вопрос, совершил ли Макрон ошибку.Генсек отметил, что, даже если отдельные страны НАТО решатся на такой маневр, это повлияет на весь альянс. Столтенберг также выразил несогласие с высказыванием папы римского о "белом флаге" для Киева, заявив, что, по его мнению, для достижения мирного решения путем переговоров нужно все равно оказывать военную помощь Украине. В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью папы римского Франциска. В числе прочего он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что понтифик, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам

Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. НАТО не намерена направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует консультироваться по таким вопросам с членами альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.
«

"НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. <...> Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал он в ответ на вопрос, совершил ли Макрон ошибку.

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Генсек отметил, что, даже если отдельные страны НАТО решатся на такой маневр, это повлияет на весь альянс. Столтенберг также выразил несогласие с высказыванием папы римского о "белом флаге" для Киева, заявив, что, по его мнению, для достижения мирного решения путем переговоров нужно все равно оказывать военную помощь Украине.
В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью папы римского Франциска. В числе прочего он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что понтифик, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
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Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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