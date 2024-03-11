https://ria.ru/20240311/nato-1932286031.html
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием - РИА Новости, 11.03.2024
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием
У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:29
2024-03-11T13:29
2024-03-11T13:42
в мире
швеция
нато
йенс столтенберг
финляндия
север
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции."У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции", - сказал он.Столтенберг добавил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО "положительно скажется на всем альянсе, но особенно на странах Севера и Балтики".Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html
швеция
финляндия
север
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато, йенс столтенберг, финляндия, север
В мире, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг, Финляндия, Север
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием
НАТО не будет расширять число стран с ядерным оружием за счет Швеции
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции.
"У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции", - сказал он.
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России
Столтенберг добавил, что членство Швеции и Финляндии
в НАТО "положительно скажется на всем альянсе, но особенно на странах Севера
и Балтики".
Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине