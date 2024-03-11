https://ria.ru/20240311/nato-1932286031.html

НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием

НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием - РИА Новости, 11.03.2024

НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием

У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:29

2024-03-11T13:29

2024-03-11T13:42

в мире

швеция

нато

йенс столтенберг

финляндия

север

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции."У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции", - сказал он.Столтенберг добавил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО "положительно скажется на всем альянсе, но особенно на странах Севера и Балтики".Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html

https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html

швеция

финляндия

север

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, нато, йенс столтенберг, финляндия, север