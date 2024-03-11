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НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием - РИА Новости, 11.03.2024
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13:29 11.03.2024 (обновлено: 13:42 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nato-1932286031.html
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием - РИА Новости, 11.03.2024
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием
У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:29
2024-03-11T13:42
в мире
швеция
нато
йенс столтенберг
финляндия
север
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции."У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции", - сказал он.Столтенберг добавил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО "положительно скажется на всем альянсе, но особенно на странах Севера и Балтики".Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
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в мире, швеция, нато, йенс столтенберг, финляндия, север
В мире, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг, Финляндия, Север
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием

НАТО не будет расширять число стран с ядерным оружием за счет Швеции

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. У НАТО нет планов по расширению числа стран альянса с ядерным оружием за счет Швеции, а также по размещению в этой стране новых боевых подразделений, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции.
"У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции", - сказал он.
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Столтенберг добавил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО "положительно скажется на всем альянсе, но особенно на странах Севера и Балтики".
Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
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