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Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы от России - РИА Новости, 11.03.2024
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13:27 11.03.2024 (обновлено: 14:02 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nato-1932285274.html
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы от России
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы от России - РИА Новости, 11.03.2024
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы от России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы для НАТО со стороны РФ, которая, по его мнению, слишком занята... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:27
2024-03-11T14:02
россия
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы для НАТО со стороны РФ, которая, по его мнению, слишком занята Украиной."Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции в Брюсселе.В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будет поднят флаг Швеции, что официально ознаменует присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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россия, нато, в мире, йенс столтенберг
Россия, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы от России

Столтенберг: непосредственной военной угрозы НАТО от России нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит непосредственной военной угрозы для НАТО со стороны РФ, которая, по его мнению, слишком занята Украиной.
"Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции в Брюсселе.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будет поднят флаг Швеции, что официально ознаменует присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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