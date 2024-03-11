https://ria.ru/20240311/nato-1932208548.html

Захарова назвала важный фактор, мешающий принять Украину в НАТО

Захарова назвала важный фактор, мешающий принять Украину в НАТО - РИА Новости, 11.03.2024

Захарова назвала важный фактор, мешающий принять Украину в НАТО

Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям этой страны, а приглашение... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T02:05

2024-03-11T02:05

2024-03-11T05:34

мария захарова

украина

россия

киев

йенс столтенберг

владимир зеленский

нато

евросоюз

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям этой страны, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Еще один очень важный фактор в контексте Украины - этот самый вопрос, который задавали все: а почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Она добавила, что "это все нужно рассматривать и с точки зрения того, как в очередной раз эти самые западные псевдосоюзники делят свою очередную жертву, которую раньше называли другом, партнером, молодой демократией".Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

https://ria.ru/20240301/finlyandiya-1930525567.html

https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html

украина

россия

киев

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мария захарова, украина, россия, киев, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, евросоюз