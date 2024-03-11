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Наемника ВСУ, "вдохновленного" речью Лиз Трасс, нашли мертвым в Британии - РИА Новости, 11.03.2024
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06:12 11.03.2024 (обновлено: 15:26 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html
Наемника ВСУ, "вдохновленного" речью Лиз Трасс, нашли мертвым в Британии
Наемника ВСУ, "вдохновленного" речью Лиз Трасс, нашли мертвым в Британии - РИА Новости, 11.03.2024
Наемника ВСУ, "вдохновленного" речью Лиз Трасс, нашли мертвым в Британии
В Британии нашли мертвым воевавшего в ВСУ наемника Гарри Грегга, пишет The Telegraph. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:12
2024-03-11T15:26
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Британии нашли мертвым воевавшего в ВСУ наемника Гарри Грегга, пишет The Telegraph.Грегг не имел военной подготовки, по словам его родственников, он поехал на Украину, послушав речь бывшей на тот момент главой МИД Британии Лиз Трасс, которая заявила, что каждый примкнувший к ВСУ поучаствует в "битве за демократию".Как рассказала мать наемника, после возвращения Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, а семья "не смогла оказать ему необходимую помощь".В декабре прошлого года британец должен был отпраздновать с друзьями свой день рождения, однако на связь он не выходил, на следующий день тело Грегга обнаружили в его доме. Как пишет The Telegraph, в заключении коронера говорится, что наемник свел счеты с жизнью, при этом его "намерения остались нераскрытыми".В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника.Как сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
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в мире, украина, россия, лиз трасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Лиз Трасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Наемника ВСУ, "вдохновленного" речью Лиз Трасс, нашли мертвым в Британии

Telegraph: в Британии нашли мертвым наемника Грегга, воевавшего на стороне ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Британии нашли мертвым воевавшего в ВСУ наемника Гарри Грегга, пишет The Telegraph.
Грегг не имел военной подготовки, по словам его родственников, он поехал на Украину, послушав речь бывшей на тот момент главой МИД Британии Лиз Трасс, которая заявила, что каждый примкнувший к ВСУ поучаствует в "битве за демократию".
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Как рассказала мать наемника, после возвращения Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, а семья "не смогла оказать ему необходимую помощь".
В декабре прошлого года британец должен был отпраздновать с друзьями свой день рождения, однако на связь он не выходил, на следующий день тело Грегга обнаружили в его доме. Как пишет The Telegraph, в заключении коронера говорится, что наемник свел счеты с жизнью, при этом его "намерения остались нераскрытыми".
В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника.
Как сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
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