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Россия пытается предотвратить большую войну в Европе - РИА Новости, 11.03.2024
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08:00 11.03.2024 (обновлено: 08:02 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе - РИА Новости, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
Почти одновременно произошли два знаковых с точки зрения геополитики события: 6 марта состоялась встреча Владимира Путина и Евгении Гуцул (глава Гагаузии), 7... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:00
2024-03-11T08:02
аналитика
россия
молдавия
эммануэль макрон
майя санду
гагаузия
таможенный союз
владимир путин
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Почти одновременно произошли два знаковых с точки зрения геополитики события: 6 марта состоялась встреча Владимира Путина и Евгении Гуцул (глава Гагаузии), 7 марта — пресс-конференция главы Франции Эммануэля Макрона и президента Молдавии Майи Санду. Гуцул просила у президента России защиты от "беззаконных действий" властей Молдавии, а Макрон обещал этим самым властям усилить военное и экономическое сотрудничество.Молдавия выбрана "полем битвы" двух континентальных держав неслучайно. Геополитически — это зона фронтира, т. е. гибкого перехода от русской цивилизации к европейской. Поэтому этнический состав государства пестрый, а политические предпочтения противоречивы.Гагаузия представляет собой автономию в составе Молдавии, возникла при помощи России еще в имперский период и традиционно ориентирована на нашу страну. Так, при распаде СССР автономия высказывалась за сохранение Союза, а в 2014 году состоялся плебисцит, по итогам которого 98 процентов избирателей поддержали вхождение в Таможенный союз и "отложенный статус автономии", дающий право Гагаузии выйти из состава Республики Молдовы, если та утратит независимость.Неудивительно, что власти Кишинева не признали итоги народного волеизъявления. Заигрывание с "многовекторностью" — типичная черта государств фронтира. Но с приходом Майи Санду в 2020 году чаша весов стала склоняться уже в противоположную сторону. Санду, дорвавшаяся до власти при поддержке печально известного Сороса, решила навязать всему государству "европейский выбор". В случае Молдавии речь идет просто-напросто о поглощении ее Румынией, гражданство которой по невероятному совпадению имеет и сама Майя Санду.Вы верите в такие совпадения? И что это, если не тот самый случай "утраты независимости", которого опасались жители Гагаузии?Законы геополитики непреложны. Если государство фронтира пытается принять "окончательный выбор" в пользу одного из полюсов, оно неизбежно теряет политическую самостоятельность. Да, в Молдавии есть немало людей, желающих стать частью Европы. Но хватает и тех, кто готов не допустить этого любой ценой. Вряд ли случайно, что башкан Гагаузии просит помощи у Москвы в то самое время, когда это же делает и Приднестровье — полупризнанная автономия в составе все той же Республики Молдовы. И если население Гагаузии составляет примерно 130 тысяч человек (большинство из них православные тюрки — гагаузы, чувствующие свою связь с нашей страной), то в Приднестровье проживают более 520 тысяч, из них 220 тысяч имеют гражданство России.Задумайтесь: четверть из 2,6 миллиона граждан Молдавии выступают за теснейшие связи с Россией. Если их попытаться силой втолкнуть в "семью европейских народов", что останется от страны?Мы совсем позабыли об одержимом духом воинственных галлов мсье Макроне. Вряд ли он заключил двустороннее оборонное соглашение с Кишиневом из любви к демократии. Что двигало им? Месть, помноженная на геополитику.За последние годы Россия поставила проект "французской Африки" (читай: колоний) на грань существования. Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер — вот лишь некоторые из стран, которые сочли военное и дипломатическое присутствие французов обременительным: их место заняли специалисты из России. Лишаясь запасов африканского урана (основу французской энергетики составляет именно атомная энергия), Париж окончательно теряет возможность занять место в ряду великих держав.Отсюда настойчивый интерес Франции к Казахстану, на долю которого приходится 45 процентов добычи столь нужного ей урана. Макрон также пообещал "военную поддержку" Армении, что, принимая во внимание договор с Молдавией, вскрывает именно геополитическую подоплеку его действий (хотя и вдохновленную обидой).Некогда выступавший в качестве "миротворца", нынешний глава Франции сейчас яростнее всех в Европе выступает (прикрываясь риторическим вопрошанием) за введение войск на земли бывшей Украины (затмив своим безумием даже Польшу). Конечно же, "если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева" — но имеющие глаза да увидят, что именно в том направлении и движется фронт.Одесса — главный трофей конфликта на Украине. Владеть ей — означает владеть Северным Причерноморьем. Для России это гарантия безопасности флота, контроль над львиной долей мирового производства зерна и отрезание бывшей Украины от моря (что приведет к неминуемому краху киевского режима). Поэтому (вдруг) на таком высоком уровне принимается глава Гагаузии. Поэтому (вдруг) подает голос находящееся в одном броске от Одессы Приднестровье, где размещены российские военные силы.Вы верите в такие совпадения? Что это, если не намек на возможные последствия резких и необдуманных шагов, касающихся российских геополитических интересов?Интерес Майи Санду понятен: выиграть выборы с рейтингом чуть больше 20 процентов. Вдохновляясь примером Зеленского, их можно и вовсе отменить. С ее одержимостью евроинтеграцией удобный повод ввести военное положение найдется. Интерес Макрона более "возвышенный": осуществить давнюю, идущую с XVIII века мечту французских правителей о контроле над Северным Причерноморьем.Беда в том, что все три столетия в этом вопросе Франция отстаивала интересы Великобритании, пытаясь, подражая последней, играть роль морской державы. Отсюда тяга к заморским колониям и контролю над проливами и портами: тяга, как неоднократно показала история, для Франции губительная. Увы, никто не сможет объяснить мсье Макрону подлинные интересы его страны — школа геополитики во Франции так и не сложилась.Действия российского руководства показывают, что оно хорошо знает один из главных законов геополитики: от большой войны на континенте выигрывают только морские державы. Такие политики, как Макрон, стремятся раздуть пламя украинского конфликта на всю Европу. США и Великобритания — погреть руки от его жара. Россия стремится большую войну предотвратить.Иначе нам останется только выиграть ее.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240307/makron-1931804900.html
https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html
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россия
молдавия
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Евгений Балакин
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аналитика, россия, молдавия, эммануэль макрон, майя санду, гагаузия, таможенный союз, владимир путин
Аналитика, Россия, Молдавия, Эммануэль Макрон, Майя Санду, Гагаузия, Таможенный союз, Владимир Путин

Россия пытается предотвратить большую войну в Европе

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Евгений Балакин
Евгений Балакин
Все материалы
Почти одновременно произошли два знаковых с точки зрения геополитики события: 6 марта состоялась встреча Владимира Путина и Евгении Гуцул (глава Гагаузии), 7 марта — пресс-конференция главы Франции Эммануэля Макрона и президента Молдавии Майи Санду. Гуцул просила у президента России защиты от "беззаконных действий" властей Молдавии, а Макрон обещал этим самым властям усилить военное и экономическое сотрудничество.
Молдавия выбрана "полем битвы" двух континентальных держав неслучайно. Геополитически — это зона фронтира, т. е. гибкого перехода от русской цивилизации к европейской. Поэтому этнический состав государства пестрый, а политические предпочтения противоречивы.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Санду сводит счеты с главой Гагаузии, прикрываясь законом, заявила Захарова
7 марта, 19:14
Гагаузия представляет собой автономию в составе Молдавии, возникла при помощи России еще в имперский период и традиционно ориентирована на нашу страну. Так, при распаде СССР автономия высказывалась за сохранение Союза, а в 2014 году состоялся плебисцит, по итогам которого 98 процентов избирателей поддержали вхождение в Таможенный союз и "отложенный статус автономии", дающий право Гагаузии выйти из состава Республики Молдовы, если та утратит независимость.
Неудивительно, что власти Кишинева не признали итоги народного волеизъявления. Заигрывание с "многовекторностью" — типичная черта государств фронтира. Но с приходом Майи Санду в 2020 году чаша весов стала склоняться уже в противоположную сторону. Санду, дорвавшаяся до власти при поддержке печально известного Сороса, решила навязать всему государству "европейский выбор". В случае Молдавии речь идет просто-напросто о поглощении ее Румынией, гражданство которой по невероятному совпадению имеет и сама Майя Санду.
Вы верите в такие совпадения? И что это, если не тот самый случай "утраты независимости", которого опасались жители Гагаузии?
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
Законы геополитики непреложны. Если государство фронтира пытается принять "окончательный выбор" в пользу одного из полюсов, оно неизбежно теряет политическую самостоятельность. Да, в Молдавии есть немало людей, желающих стать частью Европы. Но хватает и тех, кто готов не допустить этого любой ценой. Вряд ли случайно, что башкан Гагаузии просит помощи у Москвы в то самое время, когда это же делает и Приднестровье — полупризнанная автономия в составе все той же Республики Молдовы. И если население Гагаузии составляет примерно 130 тысяч человек (большинство из них православные тюрки — гагаузы, чувствующие свою связь с нашей страной), то в Приднестровье проживают более 520 тысяч, из них 220 тысяч имеют гражданство России.
Задумайтесь: четверть из 2,6 миллиона граждан Молдавии выступают за теснейшие связи с Россией. Если их попытаться силой втолкнуть в "семью европейских народов", что останется от страны?
Мы совсем позабыли об одержимом духом воинственных галлов мсье Макроне. Вряд ли он заключил двустороннее оборонное соглашение с Кишиневом из любви к демократии. Что двигало им? Месть, помноженная на геополитику.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Макрон хочет поиграть мускулами в Молдавии
7 марта, 18:44
За последние годы Россия поставила проект "французской Африки" (читай: колоний) на грань существования. Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер — вот лишь некоторые из стран, которые сочли военное и дипломатическое присутствие французов обременительным: их место заняли специалисты из России. Лишаясь запасов африканского урана (основу французской энергетики составляет именно атомная энергия), Париж окончательно теряет возможность занять место в ряду великих держав.
Отсюда настойчивый интерес Франции к Казахстану, на долю которого приходится 45 процентов добычи столь нужного ей урана. Макрон также пообещал "военную поддержку" Армении, что, принимая во внимание договор с Молдавией, вскрывает именно геополитическую подоплеку его действий (хотя и вдохновленную обидой).
Некогда выступавший в качестве "миротворца", нынешний глава Франции сейчас яростнее всех в Европе выступает (прикрываясь риторическим вопрошанием) за введение войск на земли бывшей Украины (затмив своим безумием даже Польшу). Конечно же, "если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева" — но имеющие глаза да увидят, что именно в том направлении и движется фронт.
Одесса — главный трофей конфликта на Украине. Владеть ей — означает владеть Северным Причерноморьем. Для России это гарантия безопасности флота, контроль над львиной долей мирового производства зерна и отрезание бывшей Украины от моря (что приведет к неминуемому краху киевского режима). Поэтому (вдруг) на таком высоком уровне принимается глава Гагаузии. Поэтому (вдруг) подает голос находящееся в одном броске от Одессы Приднестровье, где размещены российские военные силы.
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину
9 марта, 22:32
Вы верите в такие совпадения? Что это, если не намек на возможные последствия резких и необдуманных шагов, касающихся российских геополитических интересов?
Интерес Майи Санду понятен: выиграть выборы с рейтингом чуть больше 20 процентов. Вдохновляясь примером Зеленского, их можно и вовсе отменить. С ее одержимостью евроинтеграцией удобный повод ввести военное положение найдется. Интерес Макрона более "возвышенный": осуществить давнюю, идущую с XVIII века мечту французских правителей о контроле над Северным Причерноморьем.
Беда в том, что все три столетия в этом вопросе Франция отстаивала интересы Великобритании, пытаясь, подражая последней, играть роль морской державы. Отсюда тяга к заморским колониям и контролю над проливами и портами: тяга, как неоднократно показала история, для Франции губительная. Увы, никто не сможет объяснить мсье Макрону подлинные интересы его страны — школа геополитики во Франции так и не сложилась.
Действия российского руководства показывают, что оно хорошо знает один из главных законов геополитики: от большой войны на континенте выигрывают только морские державы. Такие политики, как Макрон, стремятся раздуть пламя украинского конфликта на всю Европу. США и Великобритания — погреть руки от его жара. Россия стремится большую войну предотвратить.
Иначе нам останется только выиграть ее.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
 
АналитикаРоссияМолдавияЭммануэль МакронМайя СандуГагаузияТаможенный союзВладимир Путин
 
 
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