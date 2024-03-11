Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну
Молдавские политологи: Санду не сможет победить на выборах в честной гонке
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против введения Молдовой таможенных пошлин для предприятий Приднестровья
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В Кишиневе ждут, что в ближайшее время Брюссель выведет Молдавию на новый этап евроинтеграции. Майя Санду считает это своей заслугой и вообще уверена, что добилась выдающихся успехов во внешней политике. Однако внутри страны у нее большие проблемы. А президентские выборы все ближе. О кризисе молдавской государственности — в материале РИА Новости.
Парад суверенитетов
К 32-й годовщине начала войны в Приднестровье Молдавия подошла с вновь обострившимися конфликтами с Тирасполем и Комратом. Поводом послужило экономическое давление Кишинева. Левый берег Днестра обязали платить пошлины за вывоз товаров, а автономию попытались лишить части финансирования из государственного бюджета. Впрочем, пошлины Конституционный суд Молдавии пока отменил.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСъезд депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Съезд депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Как бы то ни было, съезд депутатов самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратился к Москве, ООН, ОБСЕ и другим международным структурам с призывом заставить Кишинев отказаться от провокаций. В свою очередь, башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул и спикер парламента автономии Дмитрий Константинов приехали в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Гуцул обсудила с Путиным геополитические проблемы и беззаконие, от которого страдают те, кто защищает национальные интересы. С Матвиенко — социально-экономическое сотрудничество и укрепление двусторонних связей. "Мы хотим, чтобы у нас была поддержка России", — подчеркнула башкан. Кроме того, она встретилась с руководством Краснодарского края и Пензенской области, а также посетила Всемирный форум молодежи в Сочи.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус"
Президент России Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус"
Глава Гагаузии состоит в партии "Шор". Примечательно, что за пару недель до ее визита в Москве принимали самого Илана Шора, которого Кишинев объявил в международный розыск по делу о краже миллиарда долларов. Он, в частности, пообщался с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым и замглавы Совфеда Константином Косачевым. После переговоров политик отметил, что только Россия может помочь справиться с экономическим кризисом, в который Молдавию загнала Санду. Также он высказался за присоединение республики к ЕАЭС.
Между предательством и диктатурой
Осенью в Молдавии пройдут президентские выборы. Санду надеется на второй срок. Между тем популярность президентской партии "Действие и солидарность" с 2021-го, когда она получила парламентское большинство, упала примерно на треть. Чтобы подстраховаться, Санду решила приурочить к голосованию референдум о вступлении в Евросоюз.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого национального собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого национального собрания в Кишиневе
Кроме того, она третий год твердит об угрозе госпереворота, который якобы организует Россия. Под этим предлогом расширила полномочия спецслужб, добилась запрета партии "Шор", заблокировала 12 телеканалов и десятки информационных ресурсов.
Но гарантий второго срока по-прежнему нет. По данным маркетингового агентства iData, рейтинг Санду — 24,2%, у лидеров оппозиции Шора и экс-президента Игоря Додона — около десяти. По подсчетам социологической службы IMAS, она вообще на четвертом месте с 39,9% — после мэра Кишинева Иона Чебана (54,5%), Додона (45,8%) и еще одного бывшего главы государства Владимира Воронина (45,2%).
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер Партии социалистов Республики Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к памятнику освободителям Молдавии от фашизма в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Лидер Партии социалистов Республики Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к памятнику освободителям Молдавии от фашизма в Кишиневе
Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ на днях заявил, что Москва специально провоцирует Гагаузию и Приднестровье на конфликт с Кишиневом — в надежде сорвать евроинтеграцию. И, понятное дело, вмешивается в выборы, дискредитируя проевропейских кандидатов.
Миссия выполнима
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у Санду нет шансов победить в честной гонке.
"Четыре года назад западные страны поддержали президентские амбиции Санду на определенных условиях. Перед ней поставили задачу ликвидировать российское влияние и выйти из СНГ. Поскольку Приднестровье и Гагаузия воспринимаются на Западе как элементы "мягкой силы" Москвы, Санду давит и на них тоже. В целом она с тем, что ей поручили, справляется", — говорит молдавский политолог Дмитрий Кисеев.
© SputnikМарш против денонсации соглашений страны с СНГ, организованный партией "Возрождение" в Кишиневе
© Sputnik
Марш против денонсации соглашений страны с СНГ, организованный партией "Возрождение" в Кишиневе
А проблемы в экономике ее не сильно волнуют, потому что со столь скудными ресурсами все равно никакой прорыв невозможен. До 30% бюджета Молдавии — это дотации Евросоюза и МВФ, торговля с Россией свернута, добавляет эксперт.
"Тем не менее за четыре года ситуация ухудшилась настолько, что нормально переизбраться Санду не сможет, — полагает он. — Она либо отменит второй тур, либо отстранит основных конкурентов. Власть не отдаст ни при каких обстоятельствах".
Это вполне в ее духе. Так, Кишинев до сих пор не признал победу Гуцул на выборах башкана Гагаузии.
© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста у здания Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста у здания Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
Молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев добавляет, что переизбрание Санду — техническая формальность, так как Запад выдал ей "мандат на беспредел".
"Ни одна власть в республике не пользовалась столь сильной поддержкой Брюсселя и Вашингтона. При этом Санду — самый антиевропейский президент за всю историю страны. Фактически она вытерла ноги о такие ценности ЕС, как плюрализм мнений и демократия. К тому же провоцирует сепаратистские настроения в регионах, чтобы обвинить в этом Россию", — указывает он.
В целом, по его словам, существуют две Молдавии. Одна, о которой Санду только говорит, вступает в светлое будущее ЕС. Другая, реальная, занята выживанием — например, у многих людей пенсия меньше квартплаты. При этом вторую Молдавию уже почти объявили врагом первой, так как мешает евроинтеграции.