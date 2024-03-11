https://ria.ru/20240311/metro-1921660103.html

Подземный мир героев Достоевского

Подземный мир героев Достоевского - РИА Новости, 11.03.2024

Подземный мир героев Достоевского

Поезд сбрасывает скорость, притормаживает и выскакивает в ярко освещенное пространство. "Станция "Достоевская", - объявляет диктор. Двери вагонов открываются,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:49

2024-03-11T12:49

2024-03-11T12:49

москва

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Поезд сбрасывает скорость, притормаживает и выскакивает в ярко освещенное пространство. "Станция "Достоевская", - объявляет диктор. Двери вагонов открываются, пассажиры московского метро спешат по своим делам.Через минуту станция на время пустеет и я, Максим Шарапов, приглашаю вас прогуляться на глубине 60 метров под взглядами литературных персонажей Федора Михайловича.Интерьер станции – полы, своды, стены – облицованы серо-белым камнем, Мрачное настроение усиливается, если внимательно приглядеться к мозаичным панно, украшающим некоторые массивные колонны станции. Бросается в глаза множество двухмерных человеческих фигур, которые замерли в разных позах. Они объединяются в сюжетные композиции, но на бегу их не разгадать. Для этого нужно остановиться, ненадолго выпасть из стремительного ритма московской подземки. И тогда становится понятно, что вокруг тебя персонажи четырех романов Достоевского: "Идиот", "Преступление и наказание", "Бесы" и "Братья Карамазовы". Классика русского гения, которую знают и преподают во всем мире. Тогда почему же мозаики художника Ивана Николаева вызвали скандал перед открытием станции, а некоторые предлагали даже сбить со стен уже завершенные произведения искусства?Станцию "Достоевская" начали возводить еще в конце восьмидесятых годов прошлого века. Потом из-за экономических сложностей строительство на десятилетия "заморозили" и возобновили только в 2007 году.У большинства читателей жизнь и творчество Федора Михайловича ассоциируется с Санкт-Петербургом. В имперской столице он провел большую часть жизни, "поселил" здесь многих своих героев, едва не был казнен. И все-таки Москва для писателя не чужой город. Здесь он родился, провел детство. Учился в пансионе. Лето проводил в отцовском поместье "Даровое", поблизости от подмосковного Зарайска.В 2010 году метростроевцы завершили "Достоевскую", и работу стали принимать государственные комиссии. И тут эксперты неожиданно разглядели мозаичные сценки по мотивам романов Федора Михайловича, которые создал художник Иван Николаев. На одной из них Родион Раскольников убивает старуху-процентщицу. На соседней изображено убийство Настасьи Филипповны. Рядом сцена самоубийства Ставрогина из романа "Бесы". В черно-белых интерьерах подземной станции доминируют сюжеты насилия и убийства. Трагические образы можно не только рассмотреть, но и потрогать. Прикоснуться рукой к прохладному камню.Некоторые эксперты, блогеры и даже психологи обвинили художника в нагнетании излишней мрачности и пессимизма. Эхо полемики докатилось до московских властей и открытие "Достоевской" на время отложили. Решали судьбу мозаик.Николаев, кстати внук знаменитой художницы Зинаиды Серебряковой, свое творчество активно защищал. Утверждал, что хотел честно донести до зрителя трагическое содержание произведений писателя.Но почему тогда мир Федора Михайловича получился черно-белым? Выбор такого цветового оформления станции кажется странным. Еще со школьных сочинений мы помним "желтый Петербург" Достоевского, общую охристую тональность, создающую туманное загадочное обобщение произведений великого писателя. Федор Достоевский обладает сложной, многоцветной палитрой и уж никак не распадается на "черное и белое", присущее "простому перу".После бурных дискуссий мозаики на стенах станции все-таки остались. Теперь тысячи людей каждый день проходят мимо героев Достоевского и могут самостоятельно оценить художественный уровень оформления станции. Сравнить его с собственными впечатлениями от прочитанных романов. Рассмотреть топор в руках Раскольникова или героев романа "Идиот". А поднявшись по каменным ступенькам в сторону выхода, встретиться взглядом с самим Федором Михайловичем.Но даже если интерьер вокруг не совпадет с вашим внутренним ощущением "достоевщины", иногда на "Достоевской" стоит остановиться. Пропустить свой поезд и задуматься. А потом перечитать романы русского писателя и философа, которые в каждом возрасте раскрываются по-разному.

https://ria.ru/20240220/lvova-belova-1927348781.html

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский метрополитен, федор достоевский, метро, строительство метро в москве, культура