https://ria.ru/20240311/manevr-1932305737.html

По всей линии фронта. В США удивились маневру ВС России после Авдеевки

По всей линии фронта. В США удивились маневру ВС России после Авдеевки - РИА Новости, 11.03.2024

По всей линии фронта. В США удивились маневру ВС России после Авдеевки

Российские военные значительно продвинулись после освобождения Авдеевки, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:49

2024-03-11T14:49

2024-03-11T14:49

авдеевка

россия

украина

сергей шойгу

александр сырский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные значительно продвинулись после освобождения Авдеевки, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."В течение двух недель после Авдеевки российские военные значительно отодвинули линию фронта в сторону украинцев", — указал эксперт.По его словам, российские силы продолжают оказывать давление на ВСУ по всей линии фронта, используя комбинацию из разного вида оружия, будь то беспилотники или авиабомбы: после ослабления украинских позиций такой атакой, российские военные немедленно отправляют туда свои подразделения.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС России отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240311/gur-1932283785.html

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html

авдеевка

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авдеевка, россия, украина, сергей шойгу, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире, политика