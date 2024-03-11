https://ria.ru/20240311/makfa-1931734408.html

Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы"

Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы" - РИА Новости, 11.03.2024

Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы"

Компания "Макфа" объявила о начале второго этапа инвестиционной программы технического переоснащения производства в четырех регионах России; объем будущего... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:00

2024-03-11T12:00

2024-03-11T12:00

россия

свердловская область

георгиевск

продукты

производство

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Компания "Макфа" объявила о начале второго этапа инвестиционной программы технического переоснащения производства в четырех регионах России; объем будущего инвестпортфеля оценивается в девять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.Инвестпрограмма включает строительство мельницы по переработке мягких сортов пшеницы производительностью 500 тонн в сутки на производственной площадке В городе Георгиевск Ставропольского края. Стоимость проекта два миллиарда рублей. На заводе по переработке круп в Алтайском крае намечено расширение элеваторных мощностей на 10 тысяч тонн. Финансовые вложения составят 500 миллионов рублей. Также предусмотрена модернизация мельничного хозяйства по переработке мягких сортов пшеницы в поселке Рощино Челябинской области стоимостью 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Кроме того, продолжится инвестирование в новый хлебозавод "Смак" в Свердловской области, построенный в 2022 году на вынесенной за городскую черту площадке. В дополнение к двум работающим производственным линиям на текущий момент ведется монтаж еще двух. Всего линий будет десять. На втором этапе финансовые вложения составят пять миллиардов рублей. Проекту присвоен статус стратегически важного и приоритетного инвестпроекта Свердловской области."Инвестируя в новые, технологически продвинутые производства с высокой производительностью, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны в послании Федеральному Собранию 2018 года, - обновление промышленности и перевооружение производств", - отметил член совета директоров компании "Макфа" Валерий Юревич, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240202/avtomatizatsiya-1925058160.html

россия

свердловская область

георгиевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, свердловская область, георгиевск, продукты, производство