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Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы" - РИА Новости, 11.03.2024
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12:00 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/makfa-1931734408.html
Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы"
Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы" - РИА Новости, 11.03.2024
Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы"
Компания "Макфа" объявила о начале второго этапа инвестиционной программы технического переоснащения производства в четырех регионах России; объем будущего... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:00
2024-03-11T12:00
россия
свердловская область
георгиевск
продукты
производство
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Компания "Макфа" объявила о начале второго этапа инвестиционной программы технического переоснащения производства в четырех регионах России; объем будущего инвестпортфеля оценивается в девять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.Инвестпрограмма включает строительство мельницы по переработке мягких сортов пшеницы производительностью 500 тонн в сутки на производственной площадке В городе Георгиевск Ставропольского края. Стоимость проекта два миллиарда рублей. На заводе по переработке круп в Алтайском крае намечено расширение элеваторных мощностей на 10 тысяч тонн. Финансовые вложения составят 500 миллионов рублей. Также предусмотрена модернизация мельничного хозяйства по переработке мягких сортов пшеницы в поселке Рощино Челябинской области стоимостью 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Кроме того, продолжится инвестирование в новый хлебозавод "Смак" в Свердловской области, построенный в 2022 году на вынесенной за городскую черту площадке. В дополнение к двум работающим производственным линиям на текущий момент ведется монтаж еще двух. Всего линий будет десять. На втором этапе финансовые вложения составят пять миллиардов рублей. Проекту присвоен статус стратегически важного и приоритетного инвестпроекта Свердловской области."Инвестируя в новые, технологически продвинутые производства с высокой производительностью, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны в послании Федеральному Собранию 2018 года, - обновление промышленности и перевооружение производств", - отметил член совета директоров компании "Макфа" Валерий Юревич, слова которого приводятся в сообщении.
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россия
свердловская область
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россия, свердловская область, георгиевск, продукты, производство
Россия, Свердловская область, Георгиевск, Продукты, Производство

Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы"

© Фото : АО "Макфа"Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий "Макфы"
Еще 9 млрд рублей будет направлено на переоснащение предприятий Макфы - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : АО "Макфа"
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Компания "Макфа" объявила о начале второго этапа инвестиционной программы технического переоснащения производства в четырех регионах России; объем будущего инвестпортфеля оценивается в девять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
Инвестпрограмма включает строительство мельницы по переработке мягких сортов пшеницы производительностью 500 тонн в сутки на производственной площадке В городе Георгиевск Ставропольского края. Стоимость проекта два миллиарда рублей. На заводе по переработке круп в Алтайском крае намечено расширение элеваторных мощностей на 10 тысяч тонн. Финансовые вложения составят 500 миллионов рублей. Также предусмотрена модернизация мельничного хозяйства по переработке мягких сортов пшеницы в поселке Рощино Челябинской области стоимостью 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
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Кроме того, продолжится инвестирование в новый хлебозавод "Смак" в Свердловской области, построенный в 2022 году на вынесенной за городскую черту площадке. В дополнение к двум работающим производственным линиям на текущий момент ведется монтаж еще двух. Всего линий будет десять. На втором этапе финансовые вложения составят пять миллиардов рублей. Проекту присвоен статус стратегически важного и приоритетного инвестпроекта Свердловской области.
"Инвестируя в новые, технологически продвинутые производства с высокой производительностью, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны в послании Федеральному Собранию 2018 года, - обновление промышленности и перевооружение производств", - отметил член совета директоров компании "Макфа" Валерий Юревич, слова которого приводятся в сообщении.
 
РоссияСвердловская областьГеоргиевскПродуктыПроизводство
 
 
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