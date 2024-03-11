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В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной - РИА Новости, 11.03.2024
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18:07 11.03.2024 (обновлено: 19:04 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/krym-1932351932.html
В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной - РИА Новости, 11.03.2024
В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
В Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным, документ доступен в электронной... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:07
2024-03-11T19:04
рсфср
госдума рф
политика
константин затулин
сергей цеков
россия
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республика крым
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным, документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента."Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", — следует из проекта федерального закона.В нем указано, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.Как сообщил в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.По его словам, при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.Трофимов добавил, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано не было.
https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html
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рсфср, госдума рф, политика, константин затулин, сергей цеков, россия, ссср, республика крым
РСФСР, Госдума РФ, Политика, Константин Затулин, Сергей Цеков, Россия, СССР, Республика Крым
В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной

В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным, документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.
"Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", — следует из проекта федерального закона.
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В нем указано, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Как сообщил в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.
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По его словам, при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.
Трофимов добавил, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано не было.
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РСФСРГосдума РФПолитикаКонстантин ЗатулинСергей ЦековРоссияСССРРеспублика Крым
 
 
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