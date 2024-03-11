В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным, документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.
"Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", — следует из проекта федерального закона.
В нем указано, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Как сообщил в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.
По его словам, при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.
Трофимов добавил, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано не было.