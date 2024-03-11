https://ria.ru/20240311/krym-1932351932.html

В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной

В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной - РИА Новости, 11.03.2024

В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной

В Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным, документ доступен в электронной... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:07

2024-03-11T18:07

2024-03-11T19:04

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным, документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента."Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", — следует из проекта федерального закона.В нем указано, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков.Как сообщил в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.По его словам, при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.Трофимов добавил, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано не было.

https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html

https://ria.ru/20240219/krym-1928143547.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рсфср, госдума рф, политика, константин затулин, сергей цеков, россия, ссср, республика крым