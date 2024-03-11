https://ria.ru/20240311/kredity-1932203259.html

Названы регионы – лидеры по уровню закредитованности населения

Названы регионы – лидеры по уровню закредитованности населения - РИА Новости, 11.03.2024

Названы регионы – лидеры по уровню закредитованности населения

Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа, а также Крым, а самый высокий уровень закредитованности – в Туве и Калмыкии,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T00:11

2024-03-11T00:11

2024-03-11T00:26

москва

санкт-петербург

экономика

чувашская республика (чувашия)

риа рейтинг

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа, а также Крым, а самый высокий уровень закредитованности – в Туве и Калмыкии, свидетельствует исследование РИА Новости*. Долги населения перед банками В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.В целом за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились. По оценкам аналитиков РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 84 тысячи, до 439 тысяч рублей.При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла меньше, чем задолженность, — на 15%. Таким образом, уровень закредитованности населения (отношение долга к заработанной плате), в текущем рейтинге немного вырос и составил 57% против 54% в рейтинге 2023 года.Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили шестой ежегодный рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация в регионах характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 15% до 150%.Как считали рейтингРасчет уровня закредитованности населения в регионах произведен экспертами РИА Новости на основе данных Центробанка России и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — статистики Росстата.Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2023 год. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2024 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.Лидеры рейтингаВ числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы Юга России. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 14,9%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12,2%), однако остается намного ниже других регионов.На второй строчке расположился Крым с результатом 29,5%. На третьем и четвертом местах находятся два других Северо-Кавказских региона: Чечня и Дагестан, где этот показатель составляет 30,1% и 30,7% соответственно.Замыкает первую пятерку другой крымский регион — Севастополь. В этом городе федерального значения соотношение ссудной задолженности и годовой средней зарплаты находится на уровне 31,9%.По мнению экспертов РИА Новости, такой результат у первой пятерки регионов объясняется запаздыванием развития финансовых услуг и их доступности относительно среднего уровня в стране, но, учитывая текущую динамику развития банковского сектора, можно ожидать постепенного наращивания кредитования физических лиц в этих регионах.В целом соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в семи регионах. Среди лидеров — Москва (38,8% и седьмое место в рейтинге). Таким образом, несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость москвичи в сравнении другими регионов достаточно умеренно берут кредиты. При этом на ипотечную задолженность в Москве приходится более 60% банковских ссуд, что несколько выше, чем в среднем по стране.В свою очередь в Санкт-Петербурге ситуация с закредитованностью несколько хуже, чем в Москве. Во второй столице России соотношение долга и зарплаты составляет почти 60%, а сам город расположился на 15-й позиции.Регионы в конце спискаОчень большой уровень закредитованности наблюдается в двух субъектов России — Туве и Калмыкии. Как свидетельствую исследования, Тува в последние годы характеризовалась очень быстрым ростом ссудной задолженности, теперь этот регион занимает последнее место с достаточно существенным отрывом.Индикатор долговой нагрузки в этом регионе находится на уровне 149,4% (годом ранее было 98,6%), а у второго региона с конца рейтинга — Калмыкия — 133,9%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Тюменской области, Адыгее и в Удмуртии. У этих трех регионов соотношение долга и зарплат приближается к 100%.Согласно результатам исследования, в текущем году в четырех регионах отношение долга к зарплате превышает 90%, а более 70% наблюдается в 26 регионах. При этом в прошлогоднем рейтинге количество регионов с существенным уровнем закредитованности было меньше, уровень закредитованности выше 70% наблюдался у 16 регионов. Таким образом, в 2023 году ситуация в анализируемой сфере стала менее благоприятной.Средний долг в 400 тысячСогласно результатам исследования, средний объем задолженности по банковским кредитам экономически активного населения в регионах составляет 407 тысяч рублей. Наиболее характерным диапазоном объема средней задолженности является 300-500 тысяч рублей, которым характеризовались 54 региона, свыше 500 тысяч рублей – 23 региона, а до 300 тысяч – восемь регионов.По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Тува. Этот регион резко вырвался на первую строчку, и теперь в этой республике средний взрослый житель должен 893 тысячи рублей. Для сравнения два года назад удельная задолженность тут была всего 433 тысячи рублей, то есть она удвоилась за столь короткий срок.Вторым по абсолютному размеру задолженности населения является Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 832 тысячи рублей на экономически активного жителя. На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область, у которых уровень задолженности в пересчете на экономически активного жителя составляет 744, 731 и 672 тысячи рублей соответственно.В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также вошли: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край и Московская область. В этих регионах объем удельной задолженности варьировался в диапазоне от 570 до 650 тысяч рублей. В свою очередь Москва занимает 13-е место по абсолютному объему банковских кредитов в среднем на одного человека, с объем задолженности в 552 тысячи рублей, а Санкт-Петербург расположился на 12-й строчке по данному показателю (559 тысяч рублей).Наиболее низкий абсолютный уровень задолженности населения перед банками отмечается в тех же пяти южных регионах, которые лидируют по показателю закредитованности. Так, в Ингушетии объем банковских кредитов на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 56 тысяч рублей. Для сравнения это в 16 раз меньше, чем в Туве. Второе и третье места — у Чечни и Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 119 тысяч и 123 тысячи рублей на человека.Рост задолженности в РоссииЗа последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла во всех 85 проанализированных регионах. Согласно оценкам РИА Новости, медианный прирост задолженности в 2023 году составил 75 тысяч рублей, а средний прирост составил 84 тысячи рублей.Эксперты отмечают, что в основном этот показатель рос из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в структуре задолженности населения приходится 55%, при этом в отдельных регионах ипотека составляет уже две трети общего объема банковских кредитов населению. В числе этих регионов: Москва, Санкт-Петербург, Чувашская Республика и Республика Саха (Якутия).Наибольший прирост задолженности в среднем на одного экономически активного жителя региона наблюдался в Республика Тыва, где данный показетель за год вырос сразу на 340 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой (в структуре задолженности ипотека составляет 57%), но в любом случае это очень большой рост, отмечают эксперты. Для сравнения в 23 регионах России за все время наколенная задолженность населения оказалась меньше, чем прирост в Туве за один год.Калмыкия стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека – на 158 тысяч рублей. На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Тюменская область и Якутия, здесь долг перед банками за год вырос на 156 тысяч и 154 тысяч рублей соответственно.Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Ямало-Ненецкий автономный округ, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 123 тысячи рублей. В целом же прирост более 100 тысяч рублей наблюдался в 16 регионах. Аналитики отмечают, что быстрее всего росли долги в основном в тех регионах, где они и так уже высокие.В процентном отношении приростом задолженности более чем на 30% характеризовалось 13 регионов. Наибольший прирост в текущем рейтинге продемонстрировала Тува, где ссудная задолженность населения в 2023 году выросла почти на 62%. Вторым и третьим регионами по приросту задолженности стали Дагестан и Чечня — +41% и +39% соответственно.Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2024 году темпы розничного кредитования замедлятся на фоне высоких ставок и ограничений льготных программ. Возможно, в отдельных регионах даже будет наблюдаться сокращение ссудной задолженности населения в абсолютных величинах. При этом уровень закредитованности сократится среди прочего и из-за роста средних зарплат.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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москва, санкт-петербург, экономика, чувашская республика (чувашия), риа рейтинг