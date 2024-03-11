Ефимов: до 80% контрактов на портале поставщиков — на российскую продукцию
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Продукция отечественных производителей составляет почти четыре пятых от количества товаров, приобретаемых Москвой по контрактам на столичном Портале поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Таким образом, отметил он, этот онлайн-портал стал одним из действенных механизмов поддержки российских производителей.
В числе остальных контрагентов - производители из Белоруссии, Китая, Казахстана и других стран.
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"В 2023 году московские заказчики заключили на портале поставщиков 130,4 тысячи контрактов на закупку различной продукции. Это строительные, медицинские и канцелярские товары, электроника и оргтехника, средства связи и программное обеспечение. Большая часть закупленного – 78% – имеет отечественное происхождение", – пояснил Ефимов, его слова приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным столичного департамента по конкурентной политике, среди поставщиков лидируют московские предприниматели (60 тысяч контрактов за 2023 год). На втором месте - Подмосковье (19 тысяч закупок), на третьем - Санкт-Петербург (2 тысячи). Среди товарных категорий лидируют материалы для строительства (19 тысяч закупок). За ними следуют хозтовары и оргтехника, медицинские изделия, бумага и канцтовары, средства связи, оргтехника и электроника.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Порталу поставщиков исполнилось 11 лет. Сегодня там зарегистрированы 330 тысяч предпринимателей, подавляющее большинство - представители МСБ. В каталоге Портала с удобной системой поиска предлагается более 2,6 миллиона уникальных наименований товаров, работ и услуг.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".