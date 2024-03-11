https://ria.ru/20240311/kontrakty-1931829593.html

Ефимов: до 80% контрактов на портале поставщиков — на российскую продукцию

Ефимов: до 80% контрактов на портале поставщиков — на российскую продукцию - РИА Новости, 11.03.2024

Ефимов: до 80% контрактов на портале поставщиков — на российскую продукцию

Продукция отечественных производителей составляет почти четыре пятых от количества товаров, приобретаемых Москвой по контрактам на столичном Портале... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:05

2024-03-11T14:05

2024-03-11T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Продукция отечественных производителей составляет почти четыре пятых от количества товаров, приобретаемых Москвой по контрактам на столичном Портале поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Таким образом, отметил он, этот онлайн-портал стал одним из действенных механизмов поддержки российских производителей.В числе остальных контрагентов - производители из Белоруссии, Китая, Казахстана и других стран."В 2023 году московские заказчики заключили на портале поставщиков 130,4 тысячи контрактов на закупку различной продукции. Это строительные, медицинские и канцелярские товары, электроника и оргтехника, средства связи и программное обеспечение. Большая часть закупленного – 78% – имеет отечественное происхождение", – пояснил Ефимов, его слова приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента по конкурентной политике, среди поставщиков лидируют московские предприниматели (60 тысяч контрактов за 2023 год). На втором месте - Подмосковье (19 тысяч закупок), на третьем - Санкт-Петербург (2 тысячи). Среди товарных категорий лидируют материалы для строительства (19 тысяч закупок). За ними следуют хозтовары и оргтехника, медицинские изделия, бумага и канцтовары, средства связи, оргтехника и электроника.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Порталу поставщиков исполнилось 11 лет. Сегодня там зарегистрированы 330 тысяч предпринимателей, подавляющее большинство - представители МСБ. В каталоге Портала с удобной системой поиска предлагается более 2,6 миллиона уникальных наименований товаров, работ и услуг.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20240202/moskva-1924883519.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва