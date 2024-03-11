https://ria.ru/20240311/evrosoyuz-1932270431.html

Боррель призвал Евросоюз нарастить долги ради обороны

Боррель призвал Евросоюз нарастить долги ради обороны - РИА Новости, 11.03.2024

Боррель призвал Евросоюз нарастить долги ради обороны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:31

2024-03-11T12:31

2024-03-11T12:31

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности. Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям – ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах. "Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства", - написал глава евродипломатии. Боррель призвал страны союза развивать оборонный потенциал и пополнять запасы вооружений, "продолжая оказывать адекватную военную поддержку Украине". Глава евродипломатии пояснил, что в настоящее время 90% европейской оборонной промышленности сконцентрировано в нескольких странах союза, годовой оборот этой отрасли составляет порядка 70 миллиардов евро, в ней занято 500 тысяч человек. "Она обеспечивает около 40% потребностей европейской обороны, что означает, что наши армии импортируют большую часть используемого ими оружия и техники", - указал Боррель. Он добавил, что в последние два года страны ЕС и вовсе делали 78% оборонных закупок за рубежом. "В то же время европейская оборонная промышленность экспортирует от 40% до 50% своей продукции в страны за пределами ЕС", - указал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. Боррель добавил, что "в последнее время началось обсуждение совместного займа стран ЕС для поддержки усилий, необходимых для инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность". "Мы сделали это для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, не понимаю, почему нам не следует сделать то же самое, когда Россия угрожает нашей безопасности, и нам срочно необходимо наращивать обороноспособность и развивать оборонную промышленность", - задался вопросом глава евродипломатии. Как пояснил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный европейский представитель, Еврокомиссия выступила с предложением по новой стратегии ЕС по оборонной промышленности на фоне разобщенности предприятий ВПК в странах Европы, отсутствия представления об общем потенциале военного производства ЕС. Он добавил, что ЕК не будет приобретать вооружение для ЕС из бюджетных средств ЕС, не собирается подменять государства-члены в вопросах обороны, не будет ограничивать их полномочия, намерена лишь координировать сотрудничество стран союза. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, желающая переизбраться в 2024 году в качестве президента ЕК на второй срок на период до 2029 года, обещала вывести вопросы обороны в работе Еврокомиссии в будущем на первое место, а также предложила ввести новую должность еврокомиссара по обороне. Боррель такое предложение Фон дер Ляйен не поддержал и заявил, что должность комиссара по обороне внесла бы неразбериху и нарушила бы основополагающие договора Евросоюза. При этом он отметил, что должность еврокомиссара по оборонной промышленности была бы, напротив, уместна. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. В интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил, что заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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Кирилл Волков

россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире, украина