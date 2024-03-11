https://ria.ru/20240311/budanov-1932306598.html

В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром

В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром - РИА Новости, 11.03.2024

В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром

Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:52

2024-03-11T14:52

2024-03-11T14:53

россия

владимир джабаров

министерство обороны украины

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что Россия в любом случае не теряет бдительности и готова дать отпор любому врагу. Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму. "Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", - сказал Джабаров. Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: "для руководителя спецслужб он очень говорливый". "Обычно эти люди - руководители спецслужб - очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", - пояснил парламентарий.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир джабаров, министерство обороны украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)