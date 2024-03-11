Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 11.03.2024 (обновлено: 14:53 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/budanov-1932306598.html
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром - РИА Новости, 11.03.2024
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром
Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:52
2024-03-11T14:53
россия
владимир джабаров
министерство обороны украины
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что Россия в любом случае не теряет бдительности и готова дать отпор любому врагу. Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму. "Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", - сказал Джабаров. Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: "для руководителя спецслужб он очень говорливый". "Обычно эти люди - руководители спецслужб - очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", - пояснил парламентарий.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_216:0:1859:1232_1920x0_80_0_0_c6e51a3043981e12b8c75667af6cfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир джабаров, министерство обороны украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Джабаров, Министерство обороны Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром

Джабаров назвал угрозы Буданова провести "серьезную операцию" в Крыму самопиаром

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что Россия в любом случае не теряет бдительности и готова дать отпор любому врагу.
Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
"Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", - сказал Джабаров.
Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: "для руководителя спецслужб он очень говорливый".
"Обычно эти люди - руководители спецслужб - очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", - пояснил парламентарий.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
 
РоссияВладимир ДжабаровМинистерство обороны УкраиныСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала