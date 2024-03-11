https://ria.ru/20240311/budanov-1932306598.html
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром - РИА Новости, 11.03.2024
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром
Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:52
2024-03-11T14:52
2024-03-11T14:53
россия
владимир джабаров
министерство обороны украины
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что Россия в любом случае не теряет бдительности и готова дать отпор любому врагу. Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму. "Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", - сказал Джабаров. Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: "для руководителя спецслужб он очень говорливый". "Обычно эти люди - руководители спецслужб - очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", - пояснил парламентарий.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, министерство обороны украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Джабаров, Министерство обороны Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром
Джабаров назвал угрозы Буданова провести "серьезную операцию" в Крыму самопиаром
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать "серьезную операцию" в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что Россия в любом случае не теряет бдительности и готова дать отпор любому врагу.
Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму.
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"Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", - сказал Джабаров.
Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ
в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: "для руководителя спецслужб он очень говорливый".
"Обычно эти люди - руководители спецслужб - очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", - пояснил парламентарий.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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