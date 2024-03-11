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В Калуге студента заключили под стражу за подготовку теракта в суде - РИА Новости, 11.03.2024
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17:03 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/arest-1932335831.html
В Калуге студента заключили под стражу за подготовку теракта в суде
В Калуге студента заключили под стражу за подготовку теракта в суде - РИА Новости, 11.03.2024
В Калуге студента заключили под стражу за подготовку теракта в суде
Девятнадцатилетнего студента, готовившего теракт в Калужском районном суде, заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:03
2024-03-11T17:03
происшествия
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Девятнадцатилетнего студента, готовившего теракт в Калужском районном суде, заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Калужской области в телеграм-канале. "Как следует из представленных в суд материалов, 19-летний студент из Калуги подозревается в том, что он осуществлял в комнате общежития подготовку самодельного взрывного вещества для последующего осуществления террористического акта в Калужском районном суде Калужской области", - говорится в сообщении. Сообщается, что молодой человек подозревается в совершении двух преступлений - приготовление к совершению террористического акта и незаконное изготовление взрывчатых веществ. "По итогам рассмотрения ходатайства следователя суд… избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 9 мая 2024 года включительно. В последующем срок может быть продлен на период предварительного расследования уголовного дела", - информирует пресс-служба. По данным источников ряда Telegram-каналов, в том числе Baza, Mash и Shot, студент недавно вступил в ряды радикальных исламистов, совершение теракта было заданием куратора. По данным источников, при обыске у студента нашли взрывоопасные компоненты. В УФСБ по Калужской области и в других силовых структурах информацию не комментируют.
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931488997.html
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происшествия, калуга, калужская область
Происшествия, Калуга, Калужская область
В Калуге студента заключили под стражу за подготовку теракта в суде

Студента, готовившего теракт в Калужском суде, заключили под стражу на 2 месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Девятнадцатилетнего студента, готовившего теракт в Калужском районном суде, заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Калужской области в телеграм-канале.
"Как следует из представленных в суд материалов, 19-летний студент из Калуги подозревается в том, что он осуществлял в комнате общежития подготовку самодельного взрывного вещества для последующего осуществления террористического акта в Калужском районном суде Калужской области", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что молодой человек подозревается в совершении двух преступлений - приготовление к совершению террористического акта и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
«
"По итогам рассмотрения ходатайства следователя суд… избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 9 мая 2024 года включительно. В последующем срок может быть продлен на период предварительного расследования уголовного дела", - информирует пресс-служба.
По данным источников ряда Telegram-каналов, в том числе Baza, Mash и Shot, студент недавно вступил в ряды радикальных исламистов, совершение теракта было заданием куратора. По данным источников, при обыске у студента нашли взрывоопасные компоненты.
В УФСБ по Калужской области и в других силовых структурах информацию не комментируют.
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