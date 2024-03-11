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Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС - РИА Новости, 11.03.2024
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС
Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:42
2024-03-11T16:42
2024-03-11T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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михаил ульянов (дипломат)
курская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире "России 24". "Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным станциям. В первую очередь, по Курской, по городу Курчатову, это город-спутник (Курской АЭС - ред.), это их атомная электростанция. По линиям электропередач", - заявил Ульянов. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), курская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС
Ульянов: Украина регулярно пытается ударить по Курской и другим российским АЭС