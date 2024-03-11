https://ria.ru/20240311/aes-1932331449.html

Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС

Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС - РИА Новости, 11.03.2024

Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС

Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:42

2024-03-11T16:42

2024-03-11T16:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

михаил ульянов (дипломат)

курская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире "России 24". "Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным станциям. В первую очередь, по Курской, по городу Курчатову, это город-спутник (Курской АЭС - ред.), это их атомная электростанция. По линиям электропередач", - заявил Ульянов. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), курская аэс, вооруженные силы украины