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Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/aes-1932331449.html
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС - РИА Новости, 11.03.2024
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС
Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:42
2024-03-11T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
михаил ульянов (дипломат)
курская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире "России 24". "Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным станциям. В первую очередь, по Курской, по городу Курчатову, это город-спутник (Курской АЭС - ред.), это их атомная электростанция. По линиям электропередач", - заявил Ульянов. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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безопасность, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), курская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ульянов сообщил о регулярных попытках Украины ударить по российским АЭС

Ульянов: Украина регулярно пытается ударить по Курской и другим российским АЭС

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый беспилотник на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным электростанциям, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире "России 24".
"Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным станциям. В первую очередь, по Курской, по городу Курчатову, это город-спутник (Курской АЭС - ред.), это их атомная электростанция. По линиям электропередач", - заявил Ульянов.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Курская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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