https://ria.ru/20240310/vybory-1932185752.html

В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России

В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024

В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России

Более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в турецкой Бурсе, сообщили в воскресенье РИА Новости в российском... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:17

2024-03-10T20:17

2024-03-10T20:23

выборы президента россии — 2024

россия

турция

бурса (провинция)

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в турецкой Бурсе, сообщили в воскресенье РИА Новости в российском генконсульстве в Стамбуле. "В Бурсе на площадке Ассоциации турок-месхетинцев состоялось выездное досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Всего в процедуре волеизъявления приняли участие более 530 граждан России", - заявили в дипмиссии. Отмечается, что выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством. Досрочное голосование также организовано для строителей АЭС "Аккую" и в Алании, Кемере, Мармарисе. В среду в Измире состоялось первое в истории Турции выездное досрочное голосование на выборах президента РФ, в нем приняли участие более 350 граждан России. Непосредственно в день выборов 17 марта избирательные участки будут открыты в посольстве в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240310/vybory-1932157985.html

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россия

турция

бурса (провинция)

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россия, турция, бурса (провинция), николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, аэс "аккую"