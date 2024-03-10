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В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:17 10.03.2024 (обновлено: 20:23 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/vybory-1932185752.html
В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России
В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024
В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России
Более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в турецкой Бурсе, сообщили в воскресенье РИА Новости в российском... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:17
2024-03-10T20:23
выборы президента россии — 2024
россия
турция
бурса (провинция)
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в турецкой Бурсе, сообщили в воскресенье РИА Новости в российском генконсульстве в Стамбуле. "В Бурсе на площадке Ассоциации турок-месхетинцев состоялось выездное досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Всего в процедуре волеизъявления приняли участие более 530 граждан России", - заявили в дипмиссии. Отмечается, что выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством. Досрочное голосование также организовано для строителей АЭС "Аккую" и в Алании, Кемере, Мармарисе. В среду в Измире состоялось первое в истории Турции выездное досрочное голосование на выборах президента РФ, в нем приняли участие более 350 граждан России. Непосредственно в день выборов 17 марта избирательные участки будут открыты в посольстве в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240310/vybory-1932157985.html
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россия, турция, бурса (провинция), николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, аэс "аккую"
Выборы президента России — 2024, Россия, Турция, Бурса (провинция), Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, АЭС "Аккую"
В Турции более 500 россиян проголосовали на выборах президента России

В Турции 530 российских граждан проголосовали на выборах президента России

© Фото : Генеральное консульство России в Стамбуле/ВКонтактеДосрочное голосование на выборах президента РФ в турецкой Бурсе. 10 марта 2024
Досрочное голосование на выборах президента РФ в турецкой Бурсе. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Генеральное консульство России в Стамбуле/ВКонтакте
Досрочное голосование на выборах президента РФ в турецкой Бурсе. 10 марта 2024
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в турецкой Бурсе, сообщили в воскресенье РИА Новости в российском генконсульстве в Стамбуле.
«
"В Бурсе на площадке Ассоциации турок-месхетинцев состоялось выездное досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Всего в процедуре волеизъявления приняли участие более 530 граждан России", - заявили в дипмиссии.
Досрочное выездное голосование на выборах президента России в Буркина-Фасо. 10 марта 2024
В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России
Вчера, 16:26
Отмечается, что выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством. Досрочное голосование также организовано для строителей АЭС "Аккую" и в Алании, Кемере, Мармарисе.
В среду в Измире состоялось первое в истории Турции выездное досрочное голосование на выборах президента РФ, в нем приняли участие более 350 граждан России.
Непосредственно в день выборов 17 марта избирательные участки будут открыты в посольстве в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента
7 марта, 16:20
 
Выборы президента России — 2024РоссияТурцияБурса (провинция)Николай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФАЭС "Аккую"
 
 
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