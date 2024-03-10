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"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2024
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11:15 10.03.2024 (обновлено: 11:17 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/vsu-1932123667.html
"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО
"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2024
"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО
Новое украинское наступление приведет к унизительному поражению ВСУ, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:15
2024-03-10T11:17
политика
россия
киев
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
брикс
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новое украинское наступление приведет к унизительному поражению ВСУ, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Судя по всему, Киев не извлек уроков из своих недавних ошибок на поле боя и планирует новые жестокие маневры, которые непременно приведут к унизительным поражениям. Согласно информации, предоставленной важным украинским военным, ВСУ планируют начать новое контрнаступление против России в 2024 году, пытаясь таким образом предотвратить дальнейшее территориальное продвижение российских сил. Очевидно, что такая мера будет иметь серьезные последствия для киевского режима, что еще больше усугубит положение украинской армии&quot;, — указал журналист.По его словам, любое новое контрнаступление ВСУ закончится так же, как и летняя кампания 2023 года: украинцы будут подавлены в самом начале операции, понесут огромные потери, а затем отступят обратно на свои позиции.&quot;Во всем этом сценарии пока только точно можно сказать, что, если киевское руководство действительно начнет новое &quot;контрнаступление&quot;, то оно пойдет по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для украинских войск и их позиций на поле боя&quot;, — резюмировал Лейрос.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240310/vsu-1932116042.html
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политика, россия, киев, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, брикс, в мире
Политика, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, БРИКС, В мире
"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО

InfoBRICS: новое украинское наступление приведет к унизительному поражению ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новое украинское наступление приведет к унизительному поражению ВСУ, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Судя по всему, Киев не извлек уроков из своих недавних ошибок на поле боя и планирует новые жестокие маневры, которые непременно приведут к унизительным поражениям. Согласно информации, предоставленной важным украинским военным, ВСУ планируют начать новое контрнаступление против России в 2024 году, пытаясь таким образом предотвратить дальнейшее территориальное продвижение российских сил. Очевидно, что такая мера будет иметь серьезные последствия для киевского режима, что еще больше усугубит положение украинской армии", — указал журналист.

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По его словам, любое новое контрнаступление ВСУ закончится так же, как и летняя кампания 2023 года: украинцы будут подавлены в самом начале операции, понесут огромные потери, а затем отступят обратно на свои позиции.
«

"Во всем этом сценарии пока только точно можно сказать, что, если киевское руководство действительно начнет новое "контрнаступление", то оно пойдет по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для украинских войск и их позиций на поле боя", — резюмировал Лейрос.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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